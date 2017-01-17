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10:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Застройщик хабаровского аквапарка попытается вернуть иностранного инвестора

Переговоры начнутся уже на этой неделе.

Источник: Reuters

Компания «Броско», выступающая инициатором строительства аквапарка в Хабаровске, возобновит диалог с инвеcтором из Южной Кореи, который ранее отказался от участия в проекте. Об этом корреспонденту портала «Губернии» рассказала представитель группы компаний «Невада» Ольга Егорова.

Напомним, что застройщику хабаровского аквапарка (ООО «Броско») выдали разрешение на строительство объекта. В городской администрации подтвердили, что в проект были внесены необходимые изменения и теперь ничто не мешает его реализации.

Как рассказала представитель ГК «Невада» — соинвестора, чьи вложения в строительство торгового центра с аквапарком должны были составить 30% от общей стоимости объекта, — вскоре вновь начнутся переговоры с корейскими бизнесменами.

«Корейский инвестор пока не вернулся. Мы планируем с ним связаться в течение этой недели, провести деловые переговоры. Ранее в согласованный с ним проект были внесены изменения: расширена автопарковка, немного увеличена площадь аквапарка, как того требовала городская администрация. Надеемся, что это не станет препятствием его реализации. Если [инвестор] откажется участвовать, будем искать другого. Однако стоит отметить, что для прежнего партнера наша территория интересна в плане развитии и перспектив. Поэтому думаем, что нам удастся найти взаимопонимание», — отметила руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре группы компаний «Невада» Ольга Егорова.

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