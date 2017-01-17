Почти 1,6 тысяч переселенцев готово принять Приморье в 2017 году

Как показывает практика, в последние несколько лет количество прибывших в регион переселенцев существенно превышает планируемое в начале года. Так в январе 2016 года предусматривалось к переселению 1290 человек, 979 из которых непосредственно участники программы, остальные — семьи. К концу года в Приморский край прибыло почти 2,3 тысяч человек, 1,3 тысяч из которых — участники программы. Около 40% прибывших — граждане Украины.

Годом ранее реализация программы в Приморье побила рекорды предыдущих лет. В 2015 году регион принял почти 4,2 тысячи бывших соотечественников, вместо 1,3 тысячи планируемых.

Специалисты департамента труда и социального развития Приморского края связывают эти показатели с поддержкой, которую предоставляет переселенцам государственная программа, расширением территорий вселения, а самое главное — с хорошей информированностью людей за рубежом о работе приморской программы.

Напомним, что с 2015 года в программе переселения принимают участие 26 муниципальных образований края. В списке появились Дальнереченск и Лесозаводск, а также в Кировский, Надеждинский, Михайловский, Хасанский и Ханкайский районы. Ранее участники программы могли выбрать местом для проживания одну из 19 территорий.

2016 год также принес ряд положительных новшеств.

«Внесены изменения в перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в регионе. Теперь право на приобретение квартир в рамках программы “Жилье для российской семьи” есть и у переселенцев», — комментируют специалисты.

Существенно активизировались студенты, прибывшие в Приморье из бывших союзных республик. Более 40 молодых людей заявили о желании участвовать в программе переселения соотечественников. Для сравнения: в 2015 году статус переселенца получили 13 студентов.

«Самое главное, что получают молодые люди, оказавшиеся в проекте, это проживание во Владивостоке. Для остальных участников программы краевой центр не является территорией вселения», — напоминает директор департамента Лилия Лаврентьева.

В 2016 году в проект «Профессиональное образование» внесен раздел «Наука». Изменения предусмотрены для научных работников, преподавателей, мастеров производственного обучения образовательных учреждений, готовых работать в Приморье, в том числе во Владивостоке. Обязательное условие — гарантированное трудоустройство в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования региона, в научно-исследовательские институты.

В департаменте рассчитывают, что к 2020 году реализация нового проекта позволит пополнить региональный рынок труда 200 специалистами из числа бывших соотечественников, получивших дипломы в Приморье.

Еще одно новшество прошлого года касается критериев отбора на участие в программе. Теперь для участия соотечественнику необходимо иметь стаж работы по востребованной на территориях вселения специальности (профессии), либо осуществлять предпринимательскую деятельность не менее одного года (в течение трех лет до даты подачи заявления об участии в программе). Исключения предусмотрены только для выпускников учебных заведений, а также для граждан Украины, имеющих профессиональное образование по востребованной специальности.

«Это сделано с целью привлечения на территорию региона действительно квалифицированных специалистов, в которых нуждается наш рынок труда» — поясняет вице-губернатор края Павел Серебряков. По его словам, привлечение в Приморье грамотных специалистов — важнейший результат, который регион может получить от реализации программы.

«Среди соотечественников много граждан трудоспособного возраста, имеющих качественное профессиональное образование. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто хочет применить свои знания и опыт в экономике края», — подчеркивает заместитель главы региона.