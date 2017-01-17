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09:29 (мск), источник: Uralpress.ru

В МУП ЧКТС обратились свыше 600 бизнесменов: плата за тепло возросла в 11 раз

В МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» из-за резкого роста стоимости теплоэнергии обратились свыше 600 собственников помещений. В ряде случаев бизнесмены получили квитанции с ценником, превышающим в 11 раз привычную ежемесячную плату.

Как сообщает пресс-служба челябинского регионального отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), взявшего вопрос на рассмотрение, в ряде случаев увеличение стоимости услуг связано с тем, что ранее предпринимателям ошибочно выставлялись заниженные счета. В основном же проблема возникла у владельцев подвальных и цокольных помещений, которым из-за отсутствия общедомовых приборов учета рассчитали тепло по нормативу.

Сравнительный анализ выставленных счетов за октябрь 2016 года и аналогичный период предыдущего года показал разбег роста платежа от 170% до 1200%. Причина резкого увеличения стоимости теплоэнергии для бизнеса — изменение методики расчетов.

«Изучив ситуацию, эксперты ОНФ пришли к выводу, что корректировка методик расчета стоимости теплоснабжения для юридических лиц, владеющих недвижимостью в жилых зданиях, невозможна, — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ “Качество повседневной жизни” Антон Неверов. — Пока существует три варианта: оплата по индивидуальным приборам учета, общедомовым приборам учета и по нормативу. Предпринимателям необходимо рассчитать, какой из этих вариантов для них предпочтителен».

Общественники отмечают, что проблема достигла своего пика из-за слабой информационной работы органов исполнительной власти, которые не довели до сведения представителей бизнеса новые принципы расчета и начислений услуг теплоснабжения. В результате бизнесменам пришли счета с астрономическими суммами.

«Этот вопрос мы не снимаем со своей повестки. С ЧКТС мы пришли к договоренности адресно проработать все обращения с жалобами на завышенные цены по теплу, поступившие в региональное отделение Общероссийского народного фронта», — сообщил член регионального штаба Народного фронта Виталий Вороной.

Кроме того, в ходе заседания региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» выяснилось, что по закону об энергоэффективности все новые дома должны вводиться в эксплуатацию с индивидуальными приборами учета. Но на практике застройщики не передают документацию на приборы учета управляющей организации. В результате страдают жители и представители недвижимого имущества на этих объектах. Общественники намерены обратиться с этим вопросом в региональное министерство строительства, которое осуществляет строительный надзор за сдачей домов в эксплуатацию.

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