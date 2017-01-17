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10:00 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси самые высокооплачиваемые вакансии — в сфере IT, нефтепереработки и транспорта

17 января, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси среди видов экономической деятельности самые высокооплачиваемые вакансии — для специалистов информационных технологий и в области информационного обслуживания (средний уровень оплаты труда для соискателей — Br894 в месяц).

Источник: БЕЛТА

На информационном портале службы занятости на 4 января текущего года насчитывалось 837 вакансий для IT-специалистов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты.

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Средняя зарплата Br781,3 в месяц предлагается специалистам в области производства кокса и продуктов нефтепереработки (правда, свободных рабочих мест всего 20). Более 350 вакансий зафиксировано в транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности со средней зарплатой для претендентов Br703,1.

Всего, исходя из заявок нанимателей, на 4 января нынешнего года было 18 438 вакансий для специалистов (средняя зарплата — Br396) и 18 934 вакансий для рабочих (Br345,9). К слову, самая высокая средняя зарплата для рабочих вакансий — в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (Br460,8 в месяц, в наличии 76 свободных мест), а также в производстве машин и оборудования (Br450,4, имеется 365 вакансий). Больше всего свободных мест для обладателей рабочих специальностей — в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 2 270 (средняя зарплата — Br338,2 в месяц).

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