В Новосибирске до 2030 года построят более 300 соцобъектов

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на 2017−2030 годы будет запущена в 2017 году в Новосибирске, сообщили в пресс-службе мэрии. В рамках программы в городе планируется построить 318 социально значимых объектов общей стоимостью более 175 млрд рублей.

«Программа носит прогнозно-плановый характер, она разрабатывается на период действия генплана — с 2017 года до 2030 года в целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города», — уточнили в пресс-службе.

В рамках реализации программы предусматривается строительство и реконструкция 318 объектов образования, здравоохранения, культуры и физической культуры, а также массового спорта. В частности, предполагается построить и реконструировать 86 детских садов, 74 школы, 96 объектов здравоохранения, 39 спортивных сооружений, 23 объекта культуры. Прогнозный объем финансирования составляет 176,323 млрд рублей с учетом привлечения внебюджетных средств.

В 2017 году в рамках программы предусматривается строительство трех школ, детского сада, лабораторного корпуса одной из поликлиник, а также реконструкция бассейна.

В настоящее время в состав объектов социальной инфраструктуры Новосибирска входят 507 организаций муниципальной системы образования, 99 государственных учреждений здравоохранения, 1,136 тысячи объектов физической культуры и массового спорта, 136 объектов культуры.