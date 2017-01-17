В Новосибирске до 2030 года построят более 300 соцобъектов
В городе запустят долгосрочную программу развития социальной инфраструктуры за 175 млрд рублей.
В городе запустят долгосрочную программу развития социальной инфраструктуры за 175 млрд рублей.
НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на 2017−2030 годы будет запущена в 2017 году в Новосибирске, сообщили в
«Программа носит
В рамках реализации программы предусматривается строительство и реконструкция 318 объектов образования, здравоохранения, культуры и физической культуры, а также массового спорта. В частности, предполагается построить и реконструировать 86 детских садов, 74 школы, 96 объектов здравоохранения, 39 спортивных сооружений, 23 объекта культуры. Прогнозный объем финансирования составляет 176,323 млрд рублей с учетом привлечения внебюджетных средств.
В 2017 году в рамках программы предусматривается строительство трех школ, детского сада, лабораторного корпуса одной из поликлиник, а также реконструкция бассейна.
В настоящее время в состав объектов социальной инфраструктуры Новосибирска входят 507 организаций муниципальной системы образования, 99 государственных учреждений здравоохранения, 1,136 тысячи объектов физической культуры и массового спорта, 136 объектов культуры.