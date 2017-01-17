Приостановлен крупный аукцион по ремонту дорог в Енисейском районе
Речь идет о капремонте дороги на 559 млн рублей.
Речь идет о капремонте дороги на 559 млн рублей.
Сотрудники антимонопольной службы ищут нарушения в проведении торгов по ремонту дорог в Енисейском и
Согласно официальным документам, торги запустили в конце декабря 2016 года. После того, как аукцион состоялся, красноярская компания «ТОСМ-15» подала жалобу в антимонопольную службу. Теперь результаты могут аннулировать, а торги — перезапустить.
По условиям контракта
Напомним, что в этом году также проведут масштабный ремонт дорог в самом Енисейске. На эти цели предусмотрено 25 млн рублей. В план работ должны войти не только основные туристические городские магистрали, но и проблемные участки, требующие срочного ремонта.