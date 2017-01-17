Приостановлен крупный аукцион по ремонту дорог в Енисейском районе

Сотрудники антимонопольной службы ищут нарушения в проведении торгов по ремонту дорог в Енисейском и Северо-Енисейском районах Красноярского края. Аукцион по выбору подрядчика на 559,8 млн рублей приостановили. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно официальным документам, торги запустили в конце декабря 2016 года. После того, как аукцион состоялся, красноярская компания «ТОСМ-15» подала жалобу в антимонопольную службу. Теперь результаты могут аннулировать, а торги — перезапустить.

По условиям контракта подрядчик-победитель должен провести капремонт нескольких тысяч километров на участке дороги Епишино-Северо-Енисейский. Закончить работы необходимо до 30 ноября 2017 года. Деньги на ремонт объекта выделены из бюджета Красноярского края.

Напомним, что в этом году также проведут масштабный ремонт дорог в самом Енисейске. На эти цели предусмотрено 25 млн рублей. В план работ должны войти не только основные туристические городские магистрали, но и проблемные участки, требующие срочного ремонта.