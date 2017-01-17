Три комнаты в екатеринбургском «Косом доме» ушли с молотка

В Екатеринбурге с молотка ушли три помещения в Доме Чувильдина на Горького, 14. Комнаты площадью 40, 53 и 70 квадратных метров выкупило у муниципалитета ООО «Капитал». Сумма сделки составила 6,31 миллиона рублей — к начальной цене накинули порядка 70 тысяч рублей, передает «Уралинформбюро».

Так называемый «Косой дом» является объектом культурного наследия регионального значения. Победитель аукциона вместе с помещениями взял на себя ряд обязательств. Помимо внутренней отделки, владелец должен подлатать крышу, отремонтировать фасады, фундамент, заменить сети, перекрытия, а также озаботиться прилегающей территорией.