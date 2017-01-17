В Омске за месяц долги по зарплате выросли на четверть
Всего 650 омичам не до конца выплачена зарплата. Однако долг составил свыше 24 миллионов рублей.
Всего 650 омичам не до конца выплачена зарплата. Однако долг составил свыше 24 миллионов рублей.
Задолженность по заработным платам в Омске на 1 января 2017 года составила 24,6 миллиона рублей. Всего за месяц она увеличилась с 19,8 миллионов рублей, что составляет примерно 25 процентов роста.
Данные о зарплатных долгах опубликованы на официальном сайте Омскстата. Так, судя по ним, двадцати педагогам в городе не выдали свыше миллиона рублей, двум работникам в сфере транспорта — 100 тысяч, а наибольший долг оказался перед рабочими обрабатывающих производств — 22,8 миллиона рублей перед 596 людьми.
Средний долг по заработной плате в Омске составил 38 тысяч рублей.