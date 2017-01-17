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10:00 (мск), источник: СуперОмск

В Омске за месяц долги по зарплате выросли на четверть

Всего 650 омичам не до конца выплачена зарплата. Однако долг составил свыше 24 миллионов рублей.

Задолженность по заработным платам в Омске на 1 января 2017 года составила 24,6 миллиона рублей. Всего за месяц она увеличилась с 19,8 миллионов рублей, что составляет примерно 25 процентов роста.

Данные о зарплатных долгах опубликованы на официальном сайте Омскстата. Так, судя по ним, двадцати педагогам в городе не выдали свыше миллиона рублей, двум работникам в сфере транспорта — 100 тысяч, а наибольший долг оказался перед рабочими обрабатывающих производств — 22,8 миллиона рублей перед 596 людьми.

Средний долг по заработной плате в Омске составил 38 тысяч рублей.

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