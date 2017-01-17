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09:42 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь сохраняет тариф на транзит нефтепродуктов

Тариф на прокачку дизтоплива по магистральным нефтепродуктопроводам составит, как и ранее, 2,36 доллара за тонну на 100 километров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Беларусь сохраняет тариф на транспортировку нефтепродуктов на уровне 2,36 доллара за тонну, перемещенную на расстояние 100 километров.

Такое решение закреплено постановлением министерства торговли и антимонопольного регулирования Беларуси от 5 января 2017 года № 1 «О тарифе на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь», которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, оказываемую унитарным производственным предприятием «Запад-Транснефтепродукт», составит 2,36 доллара за тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км.

Тариф по сравнению с 2016 годом не изменился.

Ранее данные тарифы устанавливало Минэкономики Беларуси. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Беларусь с 2009 года, когда было достигнуто соглашение с РФ о праве собственности российской стороны на магистральный нефтепродуктопровод «Запад-Транснефтепродукт», устанавливает тариф на прокачку нефтепродуктов по нему в долларах.

«Запад-Транснефтепродукт» входит в состав российской нефтетранспортной компании «Транснефтепродукт» и является оператором белорусского участка магистрального продуктопровода. По нему осуществляется транзит дизельного топлива на экспорт — через территорию Беларуси и далее через страны Балтии конечному потребителю.

В среднем объем транзита в последние годы составляет около 9 миллионов тонн.

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