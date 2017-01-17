Беларусь сохраняет тариф на транзит нефтепродуктов
Тариф на прокачку дизтоплива по магистральным нефтепродуктопроводам составит, как и ранее, 2,36 доллара за тонну на 100 километров.
Тариф на прокачку дизтоплива по магистральным нефтепродуктопроводам составит, как и ранее, 2,36 доллара за тонну на 100 километров.
МИНСК, 17 янв — Sputnik. Беларусь сохраняет тариф на транспортировку нефтепродуктов на уровне 2,36 доллара за тонну, перемещенную на расстояние 100 километров.
Такое решение закреплено постановлением министерства торговли и антимонопольного регулирования Беларуси от 5 января 2017 года № 1 «О тарифе на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь», которое опубликовано на Национальном правовом
Согласно постановлению, тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, оказываемую унитарным производственным предприятием «Запад-Транснефтепродукт», составит 2,36 доллара за тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км.
Тариф по сравнению с 2016 годом не изменился.
Ранее данные тарифы устанавливало Минэкономики Беларуси. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Беларусь с 2009 года, когда было достигнуто соглашение с РФ о праве собственности российской стороны на магистральный нефтепродуктопровод «Запад-Транснефтепродукт», устанавливает тариф на прокачку нефтепродуктов по нему в долларах.
«Запад-Транснефтепродукт» входит в состав российской нефтетранспортной компании «Транснефтепродукт» и является оператором белорусского участка магистрального продуктопровода. По нему осуществляется транзит дизельного топлива на экспорт — через территорию Беларуси и далее через страны Балтии конечному потребителю.
В среднем объем транзита в последние годы составляет около 9 миллионов тонн.