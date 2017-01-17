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10:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Инвесторы планируют реализовать четыре новых проекта в Ванинском районе

Четыре новых инвестиционных проекта будут реализованы в Ванинском районе. Они были представлены членам комиссии при наблюдательном совете свободного порта Владивосток в Хабаровском крае, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Источник: Reuters

В частности, ООО «Токинский кирпичный завод» собирается построить в селе Токи предприятие по производству строительных материалов. Вложения на первом этапе составят 14 миллионов рублей. ООО «Форум ДВ» планирует создать береговой комплекс по перевалке нефтепродуктов с автомобильного на морской транспорт. Мощность предприятия — 150 тысяч тонн в год, инвестиции — 25 миллионов рублей на первом этапе. Предприятие может начать работу уже в 2017 году.

ООО «Карбон-ДВ» намерен реализовать проект по переработке отходов деревоперерабатывающей промышленности. Объемы производства составят 200 тысяч кубометров в год, инвестиции — 173 миллиона рублей. В планах ООО «Причал» создание в акватории бухты Ванино глиноземного терминала мощностью 1,5 миллиона тонн в год. Объем вложений — более 5 миллиардов рублей.

Все проекты комиссия одобрила. Сейчас ведется работа по получению представленными компаниями статуса резидента свободного порта в Хабаровском крае.

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