Инвесторы планируют реализовать четыре новых проекта в Ванинском районе

В частности, ООО «Токинский кирпичный завод» собирается построить в селе Токи предприятие по производству строительных материалов. Вложения на первом этапе составят 14 миллионов рублей. ООО «Форум ДВ» планирует создать береговой комплекс по перевалке нефтепродуктов с автомобильного на морской транспорт. Мощность предприятия — 150 тысяч тонн в год, инвестиции — 25 миллионов рублей на первом этапе. Предприятие может начать работу уже в 2017 году.

ООО «Карбон-ДВ» намерен реализовать проект по переработке отходов деревоперерабатывающей промышленности. Объемы производства составят 200 тысяч кубометров в год, инвестиции — 173 миллиона рублей. В планах ООО «Причал» создание в акватории бухты Ванино глиноземного терминала мощностью 1,5 миллиона тонн в год. Объем вложений — более 5 миллиардов рублей.

Все проекты комиссия одобрила. Сейчас ведется работа по получению представленными компаниями статуса резидента свободного порта в Хабаровском крае.