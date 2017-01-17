Из Красноярска открываются прямые рейсы в Нижневартовск и Ноябрьск
Вылеты запланированы два раза в неделю на каждый рейс.
Вылеты запланированы два раза в неделю на каждый рейс.
Международный аэропорт Емельяново сообщает об открытии двух новых прямых направлений в январе 2017 года — в Нижневартовск и Ноябрьск. Рейсы выполняются из Красноярска на регулярной основе.
15 января авиакомпания «Ангара» открыла новый рейс по маршруту «Иркутск — Красноярск — Нижневартовск» с транзитной посадкой в международном аэропорту Емельяново. Рейсы выполняются по средам и воскресеньям. Время прилета из Иркутска в Красноярск — в 9:10, время вылета из Красноярска в Нижневартовск — в 10:45 местного времени. Время в пути до Нижневартовска составит менее 2 часов.
Еще одним новым направлением в маршрутной сети аэропорта Емельяново в 2017 году стал город Ноябрьск
Минимальный тариф на авиаперелет по маршруту «Красноярск — Нижневартовск», по информации авиакомпании, составит от 5 800 руб. (без учета сборов). Стоимость авиаперелета по направлению «Красноярск — Ноябрьск» — от 4 500 руб. (без учета сборов).