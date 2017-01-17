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10:44 (мск), источник: АиФ Красноярск

Из Красноярска открываются прямые рейсы в Нижневартовск и Ноябрьск

Вылеты запланированы два раза в неделю на каждый рейс.

Источник: РИА "Новости"

Международный аэропорт Емельяново сообщает об открытии двух новых прямых направлений в январе 2017 года — в Нижневартовск и Ноябрьск. Рейсы выполняются из Красноярска на регулярной основе.

15 января авиакомпания «Ангара» открыла новый рейс по маршруту «Иркутск — Красноярск — Нижневартовск» с транзитной посадкой в международном аэропорту Емельяново. Рейсы выполняются по средам и воскресеньям. Время прилета из Иркутска в Красноярск — в 9:10, время вылета из Красноярска в Нижневартовск — в 10:45 местного времени. Время в пути до Нижневартовска составит менее 2 часов.

Еще одним новым направлением в маршрутной сети аэропорта Емельяново в 2017 году стал город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, который запустят 24 января. Прямые рейсы по маршруту «Красноярск — Ноябрьск — Красноярск запланированы по вторникам и четвергам. Время вылета из Красноярска — в 10:40, прилет в Ноябрьск — в 12:10. Время в пути составит 3,5 часа. Обратное время прилета из Ноябрьска в Красноярск — 18:10 местного времени того же дня.

Минимальный тариф на авиаперелет по маршруту «Красноярск — Нижневартовск», по информации авиакомпании, составит от 5 800 руб. (без учета сборов). Стоимость авиаперелета по направлению «Красноярск — Ноябрьск» — от 4 500 руб. (без учета сборов).

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