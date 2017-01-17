УВЗ получила госгарантии на 25,7 миллиарда

Договоры о предоставлении госгарантий подписаны 30 декабря прошлого года. Процесс одобрений и оформления займет около 8 месяцев.

Госгарантии были предоставлены в том числе для обеспечения по кредитам «Газпромбанка», которые были выданы для погашения долга «ЧТЗ-Уралтрак» и «Уралтрансмаша» перед «Альфа-банком» в рамках мировых соглашений.