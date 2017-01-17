УВЗ получила госгарантии на 25,7 миллиарда
МОСКВА, 17 января, ИА УралПолит.Ru. Корпорация «Уралвагонзавод» получила госгарантии на 25,7 миллиарда рублей. Как сообщили в
МОСКВА, 17 января, ИА УралПолит.Ru. Корпорация «Уралвагонзавод» получила госгарантии на 25,7 миллиарда рублей. Как сообщили в
Договоры о предоставлении госгарантий подписаны 30 декабря прошлого года. Процесс одобрений и оформления займет около 8 месяцев.
Госгарантии были предоставлены в том числе для обеспечения по кредитам «Газпромбанка», которые были выданы для погашения долга «ЧТЗ-Уралтрак» и «Уралтрансмаша» перед «Альфа-банком» в рамках мировых соглашений.
Напомним, в октябре 2016 года УВЗ и «Альфа-банк» заключили мировое соглашение по делу о долгах ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш». Погашение основного долга осуществится за счет кредита Газпромбанка, который является одним из стратегических