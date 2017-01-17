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10:36 (мск), источник: УралПолит.ру

УВЗ получила госгарантии на 25,7 миллиарда

МОСКВА, 17 января, ИА УралПолит.Ru. Корпорация «Уралвагонзавод» получила госгарантии на 25,7 миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе предприятия, госгарантии предназначены для рефинансирования долгов.

Договоры о предоставлении госгарантий подписаны 30 декабря прошлого года. Процесс одобрений и оформления займет около 8 месяцев.

Госгарантии были предоставлены в том числе для обеспечения по кредитам «Газпромбанка», которые были выданы для погашения долга «ЧТЗ-Уралтрак» и «Уралтрансмаша» перед «Альфа-банком» в рамках мировых соглашений.

Напомним, в октябре 2016 года УВЗ и «Альфа-банк» заключили мировое соглашение по делу о долгах ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш». Погашение основного долга осуществится за счет кредита Газпромбанка, который является одним из стратегических бизнес-партнеров УВЗ. Кредит предоставлен на 5 лет под обеспечение госгарантиями РФ. Предоставление госгарантии одобрено Межведомственной Комиссией по мониторингу за финансово-экономическим состоянием организаций оборонно-промышленного комплекса — исполнителей государственного оборонного заказа.

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