Волгоградцы задолжали за коммуналку более 1 миллиарда рублей
Число должников за 2016 год увеличилось на 5 тысяч.
Число должников за 2016 год увеличилось на 5 тысяч.
В прошлом году на исполнении в УФССП России по Волгоградской области находилось 54 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности за
Общая сумма, которую волгоградцы месяцами, а некоторые даже годами, копили, не платя коммуналку, превысила 1 миллиард рублей.
В настоящее время актуальной темой является вопрос о взыскании задолженности по услугам ЖКХ.
По данным ФССП по Волгоградской области, взыскать задолженность по коммунальным платежам достаточно не просто, ведь основная масса должников относится к неблагополучной категории жителей области.
В 2016 году судебные приставы окончили и прекратили более 43 тысяч (в 2015 году — 36 тысяч) исполнительных производств данной категории на сумму 824 миллиона рублей (в 2015 году — 640 миллионов рублей).
Благодаря мерам принудительного характера и регулярным рейдам по адресам должников с представителями взыскателей за указанный период судебным приставам удалось фактически взыскать более 290 миллионов рублей (в 2015 году 200 миллионов рублей).