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11:25 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы задолжали за коммуналку более 1 миллиарда рублей

Число должников за 2016 год увеличилось на 5 тысяч.

В прошлом году на исполнении в УФССП России по Волгоградской области находилось 54 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В 2015 году их было 49 тысяч.

Общая сумма, которую волгоградцы месяцами, а некоторые даже годами, копили, не платя коммуналку, превысила 1 миллиард рублей.

В настоящее время актуальной темой является вопрос о взыскании задолженности по услугам ЖКХ.

По данным ФССП по Волгоградской области, взыскать задолженность по коммунальным платежам достаточно не просто, ведь основная масса должников относится к неблагополучной категории жителей области.

В 2016 году судебные приставы окончили и прекратили более 43 тысяч (в 2015 году — 36 тысяч) исполнительных производств данной категории на сумму 824 миллиона рублей (в 2015 году — 640 миллионов рублей).

Благодаря мерам принудительного характера и регулярным рейдам по адресам должников с представителями взыскателей за указанный период судебным приставам удалось фактически взыскать более 290 миллионов рублей (в 2015 году 200 миллионов рублей).

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