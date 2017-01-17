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10:38 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове запрещено рекламировать казино

В Молдове вступил в силу закон, запрещающий рекламировать казино, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Кроме этого, согласно законопроекту, повышена стоимость лицензий для казино, изменено налогообложение доходов от игорного бизнеса.

Фиксированный сбор за выдачу/продление лицензии для казино повышен до 600 тысяч леев за каждый игровой стол и до 130 тысяч леев за каждую единицу эксплуатации рулеточных столов.

Выигрыш, полученный в рекламных кампаниях и/или лотереях, не включен в валовой доход и не облагается налогом.

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