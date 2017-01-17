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11:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермские УК получили больше сотни предписаний за плохую уборку снега

ПЕРМЬ, 17 января, РИА ФедералПресс. Специалисты горадминистрации провели массовую проверку качества уборки пермских дворов от снега.

За неделю рейды прошли по 400 дворам, обслуживанием которых занимаются управляющие компании. Нарушения разного рода характера были выявлена по 164 адресам. Информация об этом была передана в районные администрации. На 123 объекта уже составлена протоколы об административных нарушениях.

Самое часто встречающее нарушение — это снежные шапки и сосульки на кровлях домов. Больше всего таких нарушений допустили УК «Центр» в Ленинском районе, УК «Пермские Моторы» и УК «ЖКО» в Свердловском районе, УК «Гарант» в Кировском районе.

При этом специалисты отметили, что с тротуарами и проездами на придомовых территориях ситуация значительно улучшилась. Лишь в 5% случаев они оказались неприбранными. Впрочем, особо сильных снегопадов на территории региона в последние дни и не наблюдалось.

Контрольные рейды по территориям районов продолжаются, сообщили в мэрии.

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