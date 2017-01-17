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11:10 (мск), источник: Коммерсантъ

«МРСК Урала» — «Пермэнерго» отключило от электроснабжения 11 тыс. должников

С января по июнь 2016 года филиал ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» по заявкам ПАО «Пермэнергосбыт» произвел отключение от электроснабжения 11 044 должников. Из них 8003 — это физические лица, 3041 — юридические лица.

Еще 17 600 заявок были отменены. В основном это связано с тем, что нарушители договорных условий оплаты потребленной электроэнергии, получив предупреждения о возможном отключении, погасили свои долги.

Как сообщает пресс-служба компании, мероприятия по ограничению режима потребления электроэнергии в отношении неплательщиков проводятся в целях повышения платежной дисциплины потребителей электроэнергии, Введение частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии потребителям производится в соответствии с постановлением правительства РФ «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном или частичном ограничении режима потребления электрической энергии» по инициативе энергосбытовой компании, перед которой не исполнены обязательства по договору энергоснабжения.

Указанные действия осуществляются на основании письменного уведомления сбытовой компании о необходимости введения ограничения режима потребления, переданного в сетевую компанию.

Помимо оплаты задолженности для восстановления электроснабжения неплательщики обязаны компенсировать затраты на отключение и повторное подключение своих энергоустановок к сетям.

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