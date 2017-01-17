Мэрия открестилась от лестницы возле Фрунзенского моста, которую требуют отремонтировать местные жители

Они требуют привести в должное состояние опасную лестницу возле Фрунзенского моста, ведущую к «большой земле». Местные жители неоднократно жаловались во всевозможные инстанции на то, что ежедневно приходится пользоваться шаткой конструкцией, чтобы добраться до остановки, школы и больницы.

Наиболее болезненно это для инвалидов, пожилых людей и родителей с детскими колясками. Не получив результата от чиновников, граждане обратились за помощью в общественную организацию «Оплот», которая помогла составить судебный иск.

Ежегодно из-за отсутствия ливневки лестницу подтапливает во время весеннего паводка и летних дождей. Вода размывает основание конструкции, дальнейшее разрушение которой приостанавливают только подсыпкой фундамента и косметическим ремонтом. Как пояснил юрист «Оплота» Ринат Карымов корреспонденту Первого городского телеканала, было заявлено ходатайство о проведении экспертизы, чтобы выяснить, насколько лестница соответствует нормам и правилам. Однако суд в экспертизе отказал.

В ходе слушаний так и не удалось выяснить, кому принадлежит злосчастная конструкция. Городская администрация проводит косметический ремонт, но заявляет, что лестница не стоит у них на балансе. Поэтому остается неясным, на каком основании тогда выделяются бюджетные ассигнования. По словам чиновников, сейчас мэрия занимается фактически благотворительностью.

«Это прямая дорога в травматологию. И где дырки залатанные, тоже ходить невозможно. Вот только встал и едешь по ней. Эти латки стоят, потому что там люди проваливались. Обращались, потому что у девочки наших соседей было сотрясение головного мозга», — возмущается местная жительница Татьяна Созынтова.

Уже весной «Оплот» вновь будет подавать иски в суд — общественники намерены обязательно добиться, чтобы лестницу наконец привели в надлежащее состояние.