Мэрия открестилась от лестницы возле Фрунзенского моста, которую требуют отремонтировать местные жители
Как ранее писал «СуперОмск», в Центральном районном суде рассматривается иск от лица жителей улицы Подгорной и Мичурина.
Как ранее писал «СуперОмск», в Центральном районном суде рассматривается иск от лица жителей улицы Подгорной и Мичурина.
Они требуют привести в должное состояние опасную лестницу возле Фрунзенского моста, ведущую к «большой земле». Местные жители неоднократно жаловались во всевозможные инстанции на то, что ежедневно приходится пользоваться шаткой конструкцией, чтобы добраться до остановки, школы и больницы.
Наиболее болезненно это для инвалидов, пожилых людей и родителей с детскими колясками. Не получив результата от чиновников, граждане обратились за помощью в общественную организацию «Оплот», которая помогла составить судебный иск.
Ежегодно
В ходе слушаний так и не удалось выяснить, кому принадлежит злосчастная конструкция. Городская администрация проводит косметический ремонт, но заявляет, что лестница не стоит у них на балансе. Поэтому остается неясным, на каком основании тогда выделяются бюджетные ассигнования. По словам чиновников, сейчас мэрия занимается фактически благотворительностью.
«Это прямая дорога в травматологию. И где дырки залатанные, тоже ходить невозможно. Вот только встал и едешь по ней. Эти латки стоят, потому что там люди проваливались. Обращались, потому что у девочки наших соседей было сотрясение головного мозга», — возмущается местная жительница Татьяна Созынтова.
Уже весной «Оплот» вновь будет подавать иски в суд — общественники намерены обязательно добиться, чтобы лестницу наконец привели в надлежащее состояние.