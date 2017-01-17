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10:52 (мск), источник: Tengrinews

В акимате рассказали, какие здания снесли выше проспекта Аль-Фараби

На снос зданий выше проспекта Аль-Фараби средств из городского бюджета выделено не было.

Источник: Tengrinews

В акимате Алматы рассказали, какие здания выше проспекта Аль-Фараби построены незаконно и были снесены, передает корреспондент Tengrinews.kz. Алматинцы интересуются у градоначальника, какие здания подлежат сносу.

К примеру, житель южной столицы по имени Толеген обратил внимание акима Алматы на строительство 6-этажного жилого комплекса Dostyk Residence по проспекту Достык. Он спросил, будут ли снесены верхние этажи этого сооружения. В акимате ему напомнили о запрете возведения строений выше трех этажей и добавили:

«В настоящее время Управлением архитектурно-строительного контроля города Алматы ведутся обследования на предмет законности строящихся объектов. По мере завершения данных работ будет определен список объектов, подлежащих сносу. Объекты, построенные с оформлением разрешительных документов, сносу не подлежат».

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В Управлении государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, отвечая на запрос Tengrinews.kz, сообщили, что полностью было снесено одно здание (общая площадь 1 200 квадратных метров, микрорайон «Алатау») и частично снесена одна постройка (общая площадь 2 160 квадратных метров, микрорайон «Кок-Шокы»). В Управлении добавили, что снос был произведен за счет застройщиков зданий.

«Решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы и постановлением апелляционной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда в иске Управления о сносе двухэтажного ресторана с подвальным помещением общей площадью 1014,36 квадратных метра по адресу микрорайон “Алатау”, улица Жулдыз, участок № 151 отказано», — говорится в ответе.

На вопрос корреспондента Tengrinews.kz, были ли наказаны чиновники, которые выдали разрешение на строительство снесенных объектов, в Управлении не ответили. Отметим, что 2 марта 2016 года пресс-служба акима Алматы сообщала, что по пяти постройкам на территории парка «Медеу» отсутствуют разрешительные документы; в Иле-Алатауском национальном природном парке акимат насчитал 11 построенных объектов, из них два объекта заморожены, пять строятся и четыре заброшены; на территории южнее проспекта Аль-Фараби по 11 объектам отсутствует разрешительная документация. 15 марта Energy Green Home приступил к сносу двух верхних этажей жилого комплекса, построенного выше проспекта Аль-Фараби после предписания акимата. Именно это ЖК 25 февраля поручил частично снести аким Алматы Бауыржан Байбек. Кроме этого, сотрудники Управления сообщили, что на территории Шымбулака сейчас не ведется строительство.

«По объектам, расположенным на территории ВСК “Шымбулак”, Управлением произведена инвентаризация объектов, где было установлено, что в данной местности имеются 60 объектов, которые введены в эксплуатацию. Незаконных строений не выявлено, строящихся объектов нет», — заключили в Управлении.

16 февраля 2016 года Президент РК Нурсултан Назарбаев возмутился продолжающейся стройкой на территории Шымбулака.

«(…) Я аккумулировал большие средства, привлек инвесторов, построили канатную дорогу Медео, чтобы там, где находится каток, не было автомашин. Ты посмотри, что делается. Что за безобразие? Зачем мы построили канатную дорогу? Чтобы никто на машине не лазил, чтобы тонкая экология Шымбулака не портилась. Весь лес загубим там, задымим. А все равно начальство выбивает какие-то проездные и проезжает. Я запретил строить коттеджи на Шымбулаке, продолжают строить. Кто за это отвечает?» — сказал тогда Глава государства.

Кроме этого, Назарбаев запретил строить высотки выше проспекта Аль-Фараби.

«Я запретил вам строить высотки выше Аль-Фараби. (…) И эти большие дома, которые закрыли от глаз алматинцев прекрасные горы и движение ветра. Я смотрю, проезжаю, прямо поперек выше Аль-Фараби строят что-то», — отметил тогда Назарбаев.

25 февраля Бауыржан Байбек заявил о введении новых ограничительных мер по строительству объектов выше проспекта Аль-Фараби — здания должны быть не выше трех этажей или 12 метров в высоту.

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