В акимате рассказали, какие здания снесли выше проспекта Аль-Фараби
На снос зданий выше проспекта
На снос зданий выше проспекта
В акимате Алматы рассказали, какие здания выше проспекта
К примеру, житель южной столицы по имени Толеген обратил внимание акима Алматы на строительство 6-этажного жилого комплекса Dostyk Residence по проспекту Достык. Он спросил, будут ли снесены верхние этажи этого сооружения. В акимате ему напомнили о запрете возведения строений выше трех этажей и добавили:
«В настоящее время Управлением
В Управлении государственного
«Решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы и постановлением апелляционной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда в иске Управления о сносе двухэтажного ресторана с подвальным помещением общей площадью 1014,36 квадратных метра по адресу микрорайон “Алатау”, улица Жулдыз, участок № 151 отказано», — говорится в ответе.
На вопрос корреспондента Tengrinews.kz, были ли наказаны чиновники, которые выдали разрешение на строительство снесенных объектов, в Управлении не ответили. Отметим, что 2 марта 2016 года
«По объектам, расположенным на территории ВСК “Шымбулак”, Управлением произведена инвентаризация объектов, где было установлено, что в данной местности имеются 60 объектов, которые введены в эксплуатацию. Незаконных строений не выявлено, строящихся объектов нет», — заключили в Управлении.
16 февраля 2016 года Президент РК Нурсултан Назарбаев возмутился продолжающейся стройкой на территории Шымбулака.
«(…) Я аккумулировал большие средства, привлек инвесторов, построили канатную дорогу Медео, чтобы там, где находится каток, не было автомашин. Ты посмотри, что делается. Что за безобразие? Зачем мы построили канатную дорогу? Чтобы никто на машине не лазил, чтобы тонкая экология Шымбулака не портилась. Весь лес загубим там, задымим. А все равно начальство выбивает
Кроме этого, Назарбаев запретил строить высотки выше проспекта
«Я запретил вам строить высотки выше
25 февраля Бауыржан Байбек заявил о введении новых ограничительных мер по строительству объектов выше проспекта