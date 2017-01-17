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11:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Сети водоснабжения заменят в районах Кубани

В каждом районе края в обновлении в среднем нуждаются более 100 километров сетей. Об этом шла речь в ходе селекторного совещания с вице-губернатором Андреем Алексеенко.

В рамках поручения Вениамина Кондратьева по пятипроцентной замене сетей водоснабжения в крае обновлено 727 километров сетей водоснабжения. Это больше, чем в целом за предыдущие три года, однако только в Тимашевском районе эту задачу выполнили полностью. Более 4% сетей заменено в десяти районах.

В остальных муниципалитетах данные показатели значительно ниже. По словам Андрея Алексеенко, надеяться только на поддержку региона в решении данного вопроса неправильно.

— Если и сети будем за счет края менять, то тогда зачем вы на местах работаете? Можно было организовать работу с потребителями, с предприятиями, обратиться к опыту районов, где исполнение поручения губернатора велось на должном уровне, — говорит Андрей Алексеенко вице-губернатор Краснодарского края.

Андрей Алексеенко поручил участникам совещания до конца недели проанализировать сложившуюся ситуацию и предоставить планы работ по замене сетей водоснабжения в 2017 году. Отметив, что на основании полученных данных будут предприняты соответствующие меры, вплоть до кадровых решений.

Кроме того, в ходе совещания обсудили реализацию программы капительного ремонта многоквартирных домов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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