Сети водоснабжения заменят в районах Кубани

В рамках поручения Вениамина Кондратьева по пятипроцентной замене сетей водоснабжения в крае обновлено 727 километров сетей водоснабжения. Это больше, чем в целом за предыдущие три года, однако только в Тимашевском районе эту задачу выполнили полностью. Более 4% сетей заменено в десяти районах.

В остальных муниципалитетах данные показатели значительно ниже. По словам Андрея Алексеенко, надеяться только на поддержку региона в решении данного вопроса неправильно.

— Если и сети будем за счет края менять, то тогда зачем вы на местах работаете? Можно было организовать работу с потребителями, с предприятиями, обратиться к опыту районов, где исполнение поручения губернатора велось на должном уровне, — говорит Андрей Алексеенко вице-губернатор Краснодарского края.

Андрей Алексеенко поручил участникам совещания до конца недели проанализировать сложившуюся ситуацию и предоставить планы работ по замене сетей водоснабжения в 2017 году. Отметив, что на основании полученных данных будут предприняты соответствующие меры, вплоть до кадровых решений.