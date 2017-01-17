Аналитики: кредитный рейтинг Молдовы повысился благодаря реформам

«Осенью 2016-ого мы опубликовали цифры, свидетельствующие, что правительство Филипа, по мнению общества, является лучшим за последние годы. Следующим шагом стало одобрение МВФ Соглашения о финансировании. Это означает, что Молдова вернула доверие международных учреждений», — заявил глава Intellect Group Ян Лисневский.

«Тот факт, что такое влиятельное во всём мире агентство, дающее оценку странам, повысило нам рейтинг, свидетельствует о высоком внимании международного сообщества, в частности западного, к Молдове. И что проведённые в нашей стране реформы оцениваются положительно», — добавил политический аналитик Корнелиу Чуря.

Гости передачи отметили, что правительство должно продолжить внедрение реформ.

«Мы достигли определённых успехов. Эти результаты надо закрепить. Сейчас начинается самое сложное. Власть должна быть осторожной с обеих сторон, чтобы сохранить этот рейтинг», — добавил соучредитель Angry Business Александр Бордя.

А экономический аналитик из Румынии Раду Совиани подчеркнул, что молдавская экономика стабилизируется. В связи с чем наша страна вновь привлекает внешних инвесторов.

«То, что Молдова освободилась от бремени лишь внутреннего финансирования, является хорошей новостью для инвесторов. Появилась своеобразная подушка безопасности — это соглашение показывает, что если Молдова выполнит требования международных финансистов, будут и деньги», — заявил экономический аналитик Раду Совиани.

Международное агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Молдовы с негативного до стабильного.