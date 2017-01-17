Почти 20 тонн золота добыли в Хабаровском крае в 2016 году
Итоги работы горнорудного комплекса в 2016 году подвели в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.
Итоги работы горнорудного комплекса в 2016 году подвели в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.
По информации ведомства, с января по декабрь в регионе добыли более 19,5 тонн золота. Этот результат на 6,4% превысил плановые показатели и на 3,4% — уровень 2015 года.
«Основной объем добычи обеспечен за счет рудного золота. Из недр извлечено 16,6 тонн драгоценного металла — на 2,2 процента больше прежнего результата», — рассказал начальник управления недропользования минприроды края Николай Ищук.
Также по итогам года повысилась экономическая эффективность работы горнодобывающей отрасли. В бюджет края было уплачено около семи миллиардов рублей налогов. Это на 1,6 миллиардов рублей больше, чем аналогичный показатель 2015 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на