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11:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Почти 20 тонн золота добыли в Хабаровском крае в 2016 году

Итоги работы горнорудного комплекса в 2016 году подвели в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

По информации ведомства, с января по декабрь в регионе добыли более 19,5 тонн золота. Этот результат на 6,4% превысил плановые показатели и на 3,4% — уровень 2015 года.

«Основной объем добычи обеспечен за счет рудного золота. Из недр извлечено 16,6 тонн драгоценного металла — на 2,2 процента больше прежнего результата», — рассказал начальник управления недропользования минприроды края Николай Ищук.

Также по итогам года повысилась экономическая эффективность работы горнодобывающей отрасли. В бюджет края было уплачено около семи миллиардов рублей налогов. Это на 1,6 миллиардов рублей больше, чем аналогичный показатель 2015 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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