Почти 20 тонн золота добыли в Хабаровском крае в 2016 году

По информации ведомства, с января по декабрь в регионе добыли более 19,5 тонн золота. Этот результат на 6,4% превысил плановые показатели и на 3,4% — уровень 2015 года.

«Основной объем добычи обеспечен за счет рудного золота. Из недр извлечено 16,6 тонн драгоценного металла — на 2,2 процента больше прежнего результата», — рассказал начальник управления недропользования минприроды края Николай Ищук.