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12:08 (мск), источник: ТАСС

Семь поликлиник общей стоимостью 8,3 млрд рублей построят в Новосибирске

В 2017 году планируется провести конкурс на выбор инвестора, осуществить проектирование и начать строительство.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области планирует в 2017 году провести конкурс на выбор инвестора, осуществить проектирование и начать строительство в областном центре семи поликлиник общей стоимостью 8,3 млрд рублей. Сдача объектов должна состояться в 2019 году, сообщил журналистам губернатор региона Владимир Городецкий.

«В 2017 году мы проведем и конкурсные процедуры, и проектирование, и, возможно, к концу года начнем строительство семи поликлиник в городе Новосибирске», — сказал Городецкий.

Ранее глава регионального Агентства инвестиционного развития Владимир Никонов сообщил, что, по условиям соглашения с инвестором, концессионер возьмет на себя проектирование и строительство поликлиник, поставку оборудования, эксплуатацию учреждений. Финансировать проект предполагается на 20−25% средствами бюджета, на 15% — средствами концессионера, остальное обеспечит банковский кредит. Затраты будут окупаться за счет платежей из бюджета и оказания в поликлиниках дополнительных платных услуг.

Первоначально планировалось построить девять поликлиник в шести районах города, проект оценивался в 9 млрд рублей. Впоследствии число объектов сократилось до семи.

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