«Академия здоровья», выставочный центр, Hilton: власти Хабаровска рассказали о масштабных стройках

Вице-мэр краевого центра Валерий Лебеда рассказал журналистам о самых масштабных инвестиционных проектах, которые реализуются в городе. Среди них выставочный комплекс, медицинский центр и гостиница крупного международного оператора, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, более 5 млрд рублей планируют потратить инвесторы на строительство многофункционального комплекса на улице Гоголя. Этим проектом занимается ООО «Кореан инжиниринг». Стройка уже согласована с администрацией города.

В 2017 году завершится возведение инновационного высокотехнологичного медицинского центра «Академия здоровья», рассчитанного на тысячу посещений в сутки. Основной профиль — реабилитация пациентов после операций. Кроме того, учреждение будет предоставлять услуги по диагностике заболеваний и физиотерапии, а также поликлинические услуги. Объем инвестиций превышает 1 млрд 220 млн рублей.

Еще один крупный проект — строительство гостиничного комплекса с рестораном на улице Советской. Объем инвестиций ожидается в районе 1 млрд 612 млн рублей. Весной продолжится строительство крупного отеля на улице Карла Маркса, 101. Всего же в Хабаровске возводится шесть гостиниц.

«Мы понимаем важность этого вопроса в связи с растущим туристическим потоком, поэтому в таких проектах оказываем максимальное содействие. Идет строительство гостиничного комплекса Hilton на улице Комсомольской. Все инфраструктурные вопросы там хорошо решены. Наши требования застройщики выполнили в полном объеме и трудностей в транспортной схеме не должно быть», — рассказал вице-мэр Валерий Лебеда.

В этом году готовятся сдать в эксплуатацию мусороперегрузочную станцию «Южная». В проекте участвовала южнокорейская компания.

Крупный проект, рассчитанный до 2020 года, планирует реализовать еще один южнокорейский инвестор — компания «Керенг-Ришувил». На улице Ленина запроектировали многоэтажный жилой комплекс на 279 квартир с офисами и подземной парковкой. Объем инвестиций по этому объекту превышает 1 млрд 300 млн рублей.

Также в 2020 году должно завершиться строительство торгово-выставочного центра на улице Юности. Затраты на него оцениваются более чем в 500 млн рублей.

На стадии переговоров находится проект парка развлечений в Краснофлотском районе. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписано с китайской компанией China Haisum Engineering.

Реконструкция с привлечением инвестиций пройдет и в городском парке «Динамо». В частности, здесь должно появиться колесо обозрения, с которого будет видно весь город.