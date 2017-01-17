Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Врачи запустили саркастический флешмоб
Вылетевший в Таиланд самолет экстренно вернулся в Россию
Новое видео внучки Пугачевой
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Материнство: ожидание и реальность
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
Фанаты сравнили Навку с Волочковой: пляжное фото звезды
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кэти Перри стала блондинкой
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
1645-летие Константина Хабенского
12:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанские автомобили подорожают в этом году из-за норм ВТО

По прогнозам главы Ассоциации казахстанских автопроизводителей Андрея Лаврентьева, рост цен на машины отечественной сборки может составить в 2017 году до 6,5%

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 янв — Sputnik. Автомобили казахстанской сборки начнут дорожать начиная со второго-третьего квартала 2017 года, заявил президент Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Андрей Лаврентьев в Алматы.

Он отметил, что речь идет о подорожании в связи с отменой льгот по освобождению отечественных автопроизводителей от НДС. Именно эта мера позволяла удерживать цены на казахстанские машины в пределах минимальных значений.

«При подписании контрактов о промышленной сборке в 2010 году мы предполагали и ожидали продления данной льготы (освобождение от НДС — прим. авт.) за 2017 год. Потому что это было достаточно большое подспорье для регулирования стоимости автомобилей внутри казахстанского рынка. Но, в связи с тем, что Казахстан вступил в ВТО (Всемирную торговую организацию), и нам нужно выполнять требования ВТО, потому что мы этот документ подписали, мы его ратифицировали, мы идем по этому пути. И отмена НДС для отечественных производителей является запрещенной льготой», — сказал Лаврентьев, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте также
Насколько подорожали машины в автосалонах за 2016 год

Новые правила игры не будут распространяться на поступившие на рынок в 2016 году, но еще не реализованные автомобили.

«Что касается увеличения стоимости автомобилей — понятно, на сумму НДС не все автопроизводители будут поднимать стоимость с первого числа. Правительство пошло на дополнительные меры поддержки на все ввезенные автомобили и контракты, подписанные в 2016 году, данная норма по НДС продлена… Мы ожидаем, что будет увеличена стоимость автомобилей казахстанского производства, отчасти в связи с тем, что НДС — это “ступенчатая” норма… стоимость автомобилей может увеличиться на некоторые сегменты от 4% до 6,5%. То есть, это, в принципе, ожидаемо. Стоимость во втором-третьем квартале будет потихоньку увеличиваться, но ограничиваться, я думаю, что на отметке порядка 6% в общем тренде», — сказал Лаврентьев.

Льготы по налогообложению оставить невозможно, но сейчас, по словам главы ассоциации, в которую входит подавляющее количество автопроизводителей и дилеров страны, обсуждаются меры, благодаря которым казахстанские автомобили останутся привлекательными для потребителей.

«Продлить для казахстанских предприятий НДС (отмену — прим. авт.) не смогли, но совместно с правительством были отработаны дополнительные меры и, фактически, взамен этой нормы по НДС, будут предоставлены дополнительные транши по льготному кредитованию, будет сделано дополнительное фондирование в 2017 и в 2018 годах. Я суммы вам не могу озвучить, эти суммы обсуждаются. Мы считаем с коллегами общий рынок: какого рода поддержка нужна для производителя и потребителя. При анализе, когда мы видим, что важнее сейчас для человека — стоимость автомобиля, либо вопрос как этот автомобиль приобрести. В большинстве случаев, для граждан важен механизм приобретения. И механизм льготного кредитования, даже с учетом увеличения стоимости, находится в приоритете для производителей… Большое количество льготного кредитования на казахстанские автомобили доходит иной раз до 70% приобретения автомобилей», — пояснил Андрей Лаврентьев, признав тем самым, что рост цен будет компенсирован расширением возможностей льготного кредитования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'В моей квартире поселился дух', или Кто живет в доме кокшетауцев
ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Жилье в Ленинградской области начало дорожать
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой Юлия Проскурякова впервые откровенно поделилась историей борьбы за жизнь девочки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь