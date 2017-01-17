Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваш ипотечный банк перестал существовать?
Врачи запустили саркастический флешмоб
В Петербурге полиция задержала актрису во время спектакля
Новое видео внучки Пугачевой
Курникова и Иглесиас завели щенка
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Материнство: ожидание и реальность
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
"Аж дурно стало": поклонники не узнали Татьяну Навку
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
1645-летие Константина Хабенского
12:25 (мск), источник: Обозреватель

Троещина потом: в Киеве откроют новую станцию метро

Власти Киева инвестируют средства также в строительство Подольско-Воскресенского моста, других станций и объектов.

Власти Киева в 2018 году планируют открыть на Зеленой ветке метро новую станцию «Львовская брама».

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире NewsOne, сообщает ВВС.

«Я надеюсь, в этом году будут инвестированы большие средства и уже в следующем году “Львовская брама” будет запущена в эксплуатацию», — подчеркнул городской голова.

Читайте также
Верховная Рада ввела электронные билеты в городском транспорте

Он подчеркнул, что средства инвестируют также в строительство Подольско-Воскресенского моста, других станций и объектов.

Отметим, что строительство станции «Львовская брама» началось в середине 90-х годов, но из-за отсутствия плана реконструкции Львовской площади и нехватки средств заморозили работу.

Напомним, ранее Кличко пообещал достроить до 2019 года Подольско-Воскресенский мост, а потом открыть метро на Троещину.

Как сообщал «Обозреватель», стоимость строительства Подольско-Выгуровской ветки столичного метрополитена, которая улучшит транспортное сообщение с массивами Троещина, Лесной, Воскресенка и Радужный, составляет 31,5 млрд грн.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В России начался военный переворот: в США рассказали, кто захватывает власть в Кремле
ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой Юлия Проскурякова впервые откровенно поделилась историей борьбы за жизнь девочки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь