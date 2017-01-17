Троещина потом: в Киеве откроют новую станцию метро
Власти Киева инвестируют средства также в строительство
Власти Киева инвестируют средства также в строительство
Власти Киева в 2018 году планируют открыть на Зеленой ветке метро новую станцию «Львовская брама».
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире NewsOne, сообщает ВВС.
«Я надеюсь, в этом году будут инвестированы большие средства и уже в следующем году “Львовская брама” будет запущена в эксплуатацию», — подчеркнул городской голова.
Он подчеркнул, что средства инвестируют также в строительство
Отметим, что строительство станции «Львовская брама» началось в середине 90-х годов, но
Напомним, ранее Кличко пообещал достроить до 2019 года
Как сообщал «Обозреватель», стоимость строительства