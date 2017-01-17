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12:22 (мск), источник: РИАЦ

В новом году преобразятся главные улицы Волжского

Вдоль ул. Молодогвардейцев проложат тротуар, ул. Карбышева станет стратегическим объектом развития города.

Источник: РИАЦ

В ближайшее время начнутся работы на двух главных улицах города Волжского.

Так, ул. Молодогвардейцев станет удобнее для пешеходов: разработана схема размещения пешеходного тротуара вдоль ул. Молодогвардейцев от проспекта Ленина до поворота к школе № 3. Новый дорожный объект необходим на этом участке: тротуар поможет сделать более безопасным движение пешеходов к школе и остановке общественного транспорта.

Согласно проектной документации, проложат пешеходный тротуар шириной от 1 до 2 метров с учетом сложившейся застройки. Работы по его укладке запланированы на текущий год.

В настоящее время завершен подготовительный этап строительства нового участка дороги по улице Карбышева. Подрядчик на участке 400 м провел ливневую канализацию и подготовил основу будущей дороги: была произведена отсыпка щебнем и песком. Заказчиком работ выступает управление капитального строительства городской администрации. Этот участок дороги глава Волжского Игорь Воронин определил как стратегический важный объект для развития строительства.

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