Протест у правительства: Учителя требуют повышения зарплат

Профсоюз образования потребовал также у исполнительного органа увеличить единовременное пособие при трудоустройстве молодых специалистов, уменьшить дидактическую норму первые 3 года деятельности и увеличить стипендии на 20%, начиная с 1 января 2017 года.

Несмотря на то, что создана рабочая группа во главе с премьер-министром Павлом Филипом, а глава исполнительного органа неоднократно заявлял, что найдено решение в отношении большинства требований, выдвинутых профсоюзами системы образования, учителя утверждают, что они лишь частично удовлетворяют их требования.

«Протест — это форма выражения, с помощью которой привлекается внимание к проблеме. Уверяю вас, что правительство уже рассматривает эту проблему, и мы пытаемся найти решение, с некоторыми требованиями мы уже согласились. Но для этого нам нужна ваша помощь, давайте вместе проанализируем это, посмотрим, как обстоят дела в системе, каковы возможности и расходы. Существующие проблемы можно преодолеть только с помощью диалога» — сказал Филип.

Ранее профсоюзы системы образования объявляли о 4 днях протестов, во время которых учителя будут пикетировать здания правительства, парламента и президентуру.