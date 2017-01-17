Протест у правительства: Учителя требуют повышения зарплат
В 10.00 учителя начали протест перед зданием правительства. Основное требование — увеличение должностного оклада дидактических кадров на 50%.
В 10.00 учителя начали протест перед зданием правительства. Основное требование — увеличение должностного оклада дидактических кадров на 50%.
Профсоюз образования потребовал также у исполнительного органа увеличить единовременное пособие при трудоустройстве молодых специалистов, уменьшить дидактическую норму первые 3 года деятельности и увеличить стипендии на 20%, начиная с 1 января 2017 года.
Несмотря на то, что создана рабочая группа во главе с
«Протест — это форма выражения, с помощью которой привлекается внимание к проблеме. Уверяю вас, что правительство уже рассматривает эту проблему, и мы пытаемся найти решение, с некоторыми требованиями мы уже согласились. Но для этого нам нужна ваша помощь, давайте вместе проанализируем это, посмотрим, как обстоят дела в системе, каковы возможности и расходы. Существующие проблемы можно преодолеть только с помощью диалога» — сказал Филип.
Ранее профсоюзы системы образования объявляли о 4 днях протестов, во время которых учителя будут пикетировать здания правительства, парламента и президентуру.