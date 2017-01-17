Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Места на паркингах можно будет купить по ипотеке
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Стало известно об убийстве личного охранника Кадырова
Новое видео внучки Пугачевой
Кэти Перри стала блондинкой
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
Новое видео внучки Пугачевой
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Фанаты сравнили Навку с Волочковой: пляжное фото звезды
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
1645-летие Константина Хабенского
12:18 (мск), источник: Noi.md

Протест у правительства: Учителя требуют повышения зарплат

В 10.00 учителя начали протест перед зданием правительства. Основное требование — увеличение должностного оклада дидактических кадров на 50%.

Источник: Noi.md

Профсоюз образования потребовал также у исполнительного органа увеличить единовременное пособие при трудоустройстве молодых специалистов, уменьшить дидактическую норму первые 3 года деятельности и увеличить стипендии на 20%, начиная с 1 января 2017 года.

Читайте также
Павел Филип выступает за поднятие зарплат преподавателям

Несмотря на то, что создана рабочая группа во главе с премьер-министром Павлом Филипом, а глава исполнительного органа неоднократно заявлял, что найдено решение в отношении большинства требований, выдвинутых профсоюзами системы образования, учителя утверждают, что они лишь частично удовлетворяют их требования.

«Протест — это форма выражения, с помощью которой привлекается внимание к проблеме. Уверяю вас, что правительство уже рассматривает эту проблему, и мы пытаемся найти решение, с некоторыми требованиями мы уже согласились. Но для этого нам нужна ваша помощь, давайте вместе проанализируем это, посмотрим, как обстоят дела в системе, каковы возможности и расходы. Существующие проблемы можно преодолеть только с помощью диалога» — сказал Филип.

Ранее профсоюзы системы образования объявляли о 4 днях протестов, во время которых учителя будут пикетировать здания правительства, парламента и президентуру.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Как быстро и просто преобразить интерьер
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой Юлия Проскурякова впервые откровенно поделилась историей борьбы за жизнь девочки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь