Александр Битаров: Модернизация Иркутского авиаузла обойдется инвестору в 20 млрд рублей
Председатель правительства Иркутской области считает, что одного инвестора для реализации проекта будет недостаточно.
Председатель правительства Иркутской области считает, что одного инвестора для реализации проекта будет недостаточно.
Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров опроверг слухи о том, что Иркутский аэропорт планируется продать за 1,5 млрд рублей. Он напомнил, что губернатор неоднократно высказывался на тему продажи аэропорта и категорически отказывался это делать. По словам Александра Битарова, на строительство нового аэровокзала и модернизацию аэропорта планируется потратить 20 млрд рублей. По мнению председателя правительства, этот проект не обойдется одним инвестором, сообщает ИА IrkutskMedia.
«Говорят, что Иркутский аэропорт продали или хотят продать за бесценок. У меня, как у председателя правительства, таких фактов нет. Я в переговорах по аэропорту не участвую, но никаких договоренностей о его продаже за 1,5 млрд рублей не было. Могу подтвердить, что правительство действительно ведет длительные переговоры с компанией “Новапорт” по совместному развитию аэропорта и строительстве нового. Разговоры идут о сумме в 20 млрд рублей: 4−5 млрд рублей предполагается потратить на строительство дополнительного здания аэровокзала и 15−16 млрд рублей — как вложения в новый аэропорт. Губернатор имеет насчет продажи аэропорта довольно жесткую позицию. Мы сами выполнить условия, поставленные федеральным центром, о передаче аэропорта в область выполнить не можем. И не смог бы никто — ни Ерощенко с его правительством, ни Левченко с его правительством. В любом случае нужны инвесторы. Мы сейчас находимся в состоянии переговоров и создании проектной компании. Это не продажа, а управление 50/50», — рассказал Александр Битаров.
Также он сообщил, что встречался с представителем «Новапорта» и попросил разъяснить их «хотелки» и возможное участие. Председатель правительства думает, что в этом году вложения в авиаузел обязательно должны начаться.
«Есть документация на новый аэропорт, на который была потрачена уйма денег. И я очень надеюсь, что его начнут строить. Главное — определить якорного инвестора. Может быть, это будет “Новапорт”, может быть, еще
Кроме того, Александр Битаров надеется, что процедура определения инвесторов будет проходить открыто.
«Этим занимается лично губернатор. Но кто там будет — Сечин, Миллер и еще
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что компания «Аэропорт Девелопмент», входящая в структуру холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски, не потеряла интерес к развитию аэропорта Иркутска. Несмотря на имеющуюся формальную договоренность, без проведения конкурса между региональным правительством и компанией «Новапорт», входящей в группу AEON Романа Троценко, интересы крупного аэропортного бизнеса все же столкнутся за авиаузел столицы Приангарья.