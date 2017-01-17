Александр Битаров: Модернизация Иркутского авиаузла обойдется инвестору в 20 млрд рублей

Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров опроверг слухи о том, что Иркутский аэропорт планируется продать за 1,5 млрд рублей. Он напомнил, что губернатор неоднократно высказывался на тему продажи аэропорта и категорически отказывался это делать. По словам Александра Битарова, на строительство нового аэровокзала и модернизацию аэропорта планируется потратить 20 млрд рублей. По мнению председателя правительства, этот проект не обойдется одним инвестором, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Говорят, что Иркутский аэропорт продали или хотят продать за бесценок. У меня, как у председателя правительства, таких фактов нет. Я в переговорах по аэропорту не участвую, но никаких договоренностей о его продаже за 1,5 млрд рублей не было. Могу подтвердить, что правительство действительно ведет длительные переговоры с компанией “Новапорт” по совместному развитию аэропорта и строительстве нового. Разговоры идут о сумме в 20 млрд рублей: 4−5 млрд рублей предполагается потратить на строительство дополнительного здания аэровокзала и 15−16 млрд рублей — как вложения в новый аэропорт. Губернатор имеет насчет продажи аэропорта довольно жесткую позицию. Мы сами выполнить условия, поставленные федеральным центром, о передаче аэропорта в область выполнить не можем. И не смог бы никто — ни Ерощенко с его правительством, ни Левченко с его правительством. В любом случае нужны инвесторы. Мы сейчас находимся в состоянии переговоров и создании проектной компании. Это не продажа, а управление 50/50», — рассказал Александр Битаров.

Также он сообщил, что встречался с представителем «Новапорта» и попросил разъяснить их «хотелки» и возможное участие. Председатель правительства думает, что в этом году вложения в авиаузел обязательно должны начаться.

«Есть документация на новый аэропорт, на который была потрачена уйма денег. И я очень надеюсь, что его начнут строить. Главное — определить якорного инвестора. Может быть, это будет “Новапорт”, может быть, еще кто-то. Одного “Новапорта” будет мало. Сроки инвестиций не определены. И я очень надеюсь, что в этом году они определятся», — рассказал глава правительства Приангарья.

Кроме того, Александр Битаров надеется, что процедура определения инвесторов будет проходить открыто.

«Этим занимается лично губернатор. Но кто там будет — Сечин, Миллер и еще кто-то — я не знаю. Надеюсь, что губернатор примет именно такое решение и инвесторы будут определяться публично», — сказал Александр Битаров.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что компания «Аэропорт Девелопмент», входящая в структуру холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски, не потеряла интерес к развитию аэропорта Иркутска. Несмотря на имеющуюся формальную договоренность, без проведения конкурса между региональным правительством и компанией «Новапорт», входящей в группу AEON Романа Троценко, интересы крупного аэропортного бизнеса все же столкнутся за авиаузел столицы Приангарья.