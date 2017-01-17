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12:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Свердловской области рекордно подорожали чеснок и гречка

За 2016 год.

Источник: УралИнформБюро

Цены на продуктовых прилавках в Свердловской области подросли на 5,1% в 2016 году, сообщили «Уралинформбюро» в Свердловскстате.

Рекорд поставил чеснок — в сравнении с декабрем 2015 года цены на него взлетели на 36%. В лидерах также гречневая крупа, рыба и сливочное масло. Стоимость этих продуктов на прилавках увеличилась на 19−22%.

Примерно на 10% подорожала молочная продукция, на 6,6% — макароны, на 5,2% — хлебобулочные изделия. Цены на говядину подросли на 6,2%, на свинину — на 1%. Курица подорожала на 3,9%, колбаса — на 3−4%.

По данным Свердловскстата, подешевела добрая часть овощей и фруктов. Подросли в цене лишь картофель, груши и замороженные овощи (от 2 до 6,1%).

Стоит отметить, что в целом цены на товары и услуги на Среднем Урале в 2016 году подскочили на 5,8%. Годом ранее этот показатель был заметно выше — 14%.

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