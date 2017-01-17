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12:57 (мск), источник: Newtimes.kz

О рисках при инвестировании в криптовалюту рассказали в Нацбанке РК

Нацбанк Казахстана предупреждает об опасности инвестиций в криптовалюту, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Источник: Newtimes.kz

Национальный банк РК сообщает, что в Казахстане в настоящее время функционируют организации, предоставляющие инвестиционные услуги для населения с использованием криптовалют. Они предлагают казахстанцам участвовать в их программах посредством сети Интернет как путем внесения наличных денег, так и безналичным путем с целью приобретения криптовалют.

«По приобретенным криптовалютам представители данных организаций обещают клиентам — физическим лицам высокие доходы (завышенные проценты) по истечении установленного времени, несопоставимые с действующими ставками на финансовом рынке. Высокие вознаграждения выплачиваются за счет привлечения значительного количества участников и денежных поступлений новых клиентов, обеспечивая, таким образом, наличие денег в обороте», ― говорится в сообщении.

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В Нацбанке предупредили, при прекращении оборота денег или их нехватки для покрытия текущих обязательств данные организации закрываются, и все выплаты прекращаются.

«Криптовалюты не имеют привязки к официальной денежной единице либо иным реальным активам, а также соответствующего обеспечения и юридически ответственных субъектов по операциям с их обслуживанием. Кроме того, процесс обращения криптовалют полностью децентрализован, и отсутствует возможность его регулирования», ― отметили в пресс-службе.

При этом участники, внесшие деньги в пользу данных организаций, «не имеют правовых гарантий возврата вложенных денег, поскольку в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан вступление в данную организацию и внесение денег физическими лицами происходит на добровольной основе и без какого-либо подкрепления документарными процедурами».

При этом деятельность вышеуказанных организаций не подпадает под регулирование со стороны национального банка РК.

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