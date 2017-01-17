О рисках при инвестировании в криптовалюту рассказали в Нацбанке РК
Нацбанк Казахстана предупреждает об опасности инвестиций в криптовалюту, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Нацбанк Казахстана предупреждает об опасности инвестиций в криптовалюту, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Национальный банк РК сообщает, что в Казахстане в настоящее время функционируют организации, предоставляющие инвестиционные услуги для населения с использованием криптовалют. Они предлагают казахстанцам участвовать в их программах посредством сети Интернет как путем внесения наличных денег, так и безналичным путем с целью приобретения криптовалют.
«По приобретенным криптовалютам представители данных организаций обещают клиентам — физическим лицам высокие доходы (завышенные проценты) по истечении установленного времени, несопоставимые с действующими ставками на финансовом рынке. Высокие вознаграждения выплачиваются за счет привлечения значительного количества участников и денежных поступлений новых клиентов, обеспечивая, таким образом, наличие денег в обороте», ― говорится в сообщении.
В Нацбанке предупредили, при прекращении оборота денег или их нехватки для покрытия текущих обязательств данные организации закрываются, и все выплаты прекращаются.
«Криптовалюты не имеют привязки к официальной денежной единице либо иным реальным активам, а также соответствующего обеспечения и юридически ответственных субъектов по операциям с их обслуживанием. Кроме того, процесс обращения криптовалют полностью децентрализован, и отсутствует возможность его регулирования», ― отметили в
При этом участники, внесшие деньги в пользу данных организаций, «не имеют правовых гарантий возврата вложенных денег, поскольку в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан вступление в данную организацию и внесение денег физическими лицами происходит на добровольной основе и без
При этом деятельность вышеуказанных организаций не подпадает под регулирование со стороны национального банка РК.