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12:53 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперт: мясо бобра может стать редким деликатесом

Озвученные в СМИ планы по производству колбасы и тушенки из мяса бобров на белорусских мясокомбинатах оказались несколько преувеличенными, скорее, речь идет о деликатесном продукте.

Источник: Sputnik.by

Действительно ли мясо бобров войдет в рацион белорусов, и насколько серьезны планы переработки грызунов-плотиностроителей на колбасу и тушенку, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов поинтересовался у начальника охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергея Шестакова.

«Численность в республике бобров в настоящее время составляет порядка 60 тысяч особей. Бобры наносят определенный ущерб как лесному, так и сельскому хозяйству. При этом заинтересованность охотников в этих животных в последние годы значительно упала», — сообщил собеседник Sputnik.

Сергей Шестаков отметил, что бобр — это такой же охотничий вид, как лось, олень и косуля. Это животное травоядное, никак не хищное. Исследования института мясо-молочной продукции действительно подтвердили, что в мясе бобра содержится много полезных веществ для организма.

«Наши охотничьи хозяйства добывают порядка 1700 особей ежегодно, но это не говорит о том, что все эти особи пойдут на переработку и заготовку мясной продукции. Это не тот объем, которым можно завалить Запад или все наши прилавки. Но небольшой сегмент как деликатесная продукция имеет место быть», — добавил Шестаков.

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