Татарстан готовит пакет мер по предупреждению кризисов в банках

Цель работы проектной группы — не допустить повторения сложностей, возникших у республиканских банков, а также создать процедуры оперативного взаимодействия органов власти с предпринимателями в нестандартных ситуациях и минимизировать ущерб в будущем.

В блок предложений могут войти: предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налогов и обязательных платежей для предпринимателей, чьи счета замораживаются в банках; возможность страхования средств на расчетных счетах юридических лиц различных формах (в том числе и добровольной). Будут сформулированы и предложения по порядку, срокам и правилам взаимодействия временной администрации банков с представителями бизнеса-ссобщества.

По наблюдениям бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова, значительная часть проблем возникает из-за неготовности органов власти к нестандартным ситуациям и отсутствия соответствующих законодательных полномочий, инструкций и процедур работы.