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13:33 (мск), источник: АиФ Казань

Татарстан готовит пакет мер по предупреждению кризисов в банках

Проектная группа по подготовке регламентов работы органов власти, инструкций и правил для кризисных ситуаций с банками создается в Совете по предпринимательству при президенте Татарстана. Об этом заявил 18 января бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов во время встречи в Набережных Челнах с предпринимателями, пострадавшими от банковских мораториев.

Цель работы проектной группы — не допустить повторения сложностей, возникших у республиканских банков, а также создать процедуры оперативного взаимодействия органов власти с предпринимателями в нестандартных ситуациях и минимизировать ущерб в будущем.

В блок предложений могут войти: предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налогов и обязательных платежей для предпринимателей, чьи счета замораживаются в банках; возможность страхования средств на расчетных счетах юридических лиц различных формах (в том числе и добровольной). Будут сформулированы и предложения по порядку, срокам и правилам взаимодействия временной администрации банков с представителями бизнеса-ссобщества.

По наблюдениям бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова, значительная часть проблем возникает из-за неготовности органов власти к нестандартным ситуациям и отсутствия соответствующих законодательных полномочий, инструкций и процедур работы.

«За месяц ежедневной работы с предпринимателями наша юридическая служба проработала более 1000 конкретных вопросов к временной администрации “Татфондбанка” и “Интехбанка”, налоговой инспекции, ПФР и других, — цитирует Тимура Нагуманова пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ. — Систематизировав проблемы последнего месяца, мы поняли, что не всегда органы власти готовы к работе в кризисных ситуациях. Часто они оказываются неспособны пойти навстречу предпринимателям, потому что законы, регламенты и должностные инструкции не предусматривают таких нестандартных случаев. Наша главная задача — на сложном примере Татарстана найти решение, чтобы не допустить повторения случившегося с “Татфондбанком” и “Интехбанком”. Важно также создать антикризисные регламенты и процедуры — мы должны быть готовы оперативно решать вопросы предпринимателей и защищать интересы бизнеса в любых ситуациях».

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