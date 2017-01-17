Торговые сети Казахстана накажут за продажу фальшивых эко-продуктов

«Комитет направляет уведомления производителям, а также в уполномоченные органы государств-членов Евразийского экономического союза о принятии мер надлежащей защиты потребительского рынка Казахстана, так как в Казахстане реализуется импортная продукция без сертификатов инспекции уполномоченного органа страны-экспортера и сведений о документах прохождении процедуры (оценки) соответствия в Республике Казахстан», — говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении недобросовестных поставщиков и торговых сетей будут приниматься меры административного характера, в том числе изъятие из реализации несоответствующей продукции. В свою очередь, проводимая работа несет информативный характер и позволяет потребителю более ответственно и обдуманно подходить к выбору того или иного товара.

«Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК и общественные организации защиты прав потребителей ведут реестр несоответствующей (в том числе органической) продукции, реестр недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности», — отмечается в сообщении.