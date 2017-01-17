Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Структура коммунальных платежей станет понятнее
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Пьяный священник устроил ДТП в Ростове-на-Дону, пострадал ребенок
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Толкалина и Кончаловский расстались
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
"Аж дурно стало": поклонники не узнали Татьяну Навку
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
1645-летие Константина Хабенского
13:26 (мск), источник: Kazinform

Торговые сети Казахстана накажут за продажу фальшивых эко-продуктов

АСТАНА. КАЗАХСТАН — Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК усилил работу по проверке импортной пищевой продукции на законность маркировкой знаками «ЭКО», «БИО», «Organic» и других указаний об органическом или экологическом чистом происхождении на стадии реализации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Kazinform

«Комитет направляет уведомления производителям, а также в уполномоченные органы государств-членов Евразийского экономического союза о принятии мер надлежащей защиты потребительского рынка Казахстана, так как в Казахстане реализуется импортная продукция без сертификатов инспекции уполномоченного органа страны-экспортера и сведений о документах прохождении процедуры (оценки) соответствия в Республике Казахстан», — говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении недобросовестных поставщиков и торговых сетей будут приниматься меры административного характера, в том числе изъятие из реализации несоответствующей продукции. В свою очередь, проводимая работа несет информативный характер и позволяет потребителю более ответственно и обдуманно подходить к выбору того или иного товара.

«Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК и общественные организации защиты прав потребителей ведут реестр несоответствующей (в том числе органической) продукции, реестр недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности», — отмечается в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой Юлия Проскурякова впервые откровенно поделилась историей борьбы за жизнь девочки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь