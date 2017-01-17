Автобусников Челябинска заподозрили в нарушении закона при закупке на 11 млн

Челябинское УФАС подозревает МУП «Челябавтотранс» в ограничении числа участников закупки микроавтобусов на 11,4 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

В 2015 году МУП организовало запрос на поставку транспорта. Поставить микроавтобусы Ford Tranzit и Mercedes-Benz Sprinter изъявила желание одна компания — ООО «Мегаавто». Контракты были заключены по максимальным ценам — 8,4 млн рублей за 14 автобусов Ford и 3 млн рублей — за пять Mercedes.

«Предположительно, установленные заказчиком условия могли ограничить конкуренцию при проведении запроса предложений: на поставку микроавтобусов были отведены короткие сроки — от одного до десяти дней, а Ford Tranzit необходимо было оборудовать багажными полками с индивидуальной подсветкой и улучшенной обивкой салона», — говорится в сообщении.

Отметим, что ООО «Мегаавто» не занимается продажей б/у транспортных средств, но предложило срок поставки в один день. Кроме того, компания располагается по тому же адресу, что и заказчик.

УФАС предполагает, что документация разработана под конкретного поставщика, имеющего в наличии необходимое количество автомобилей с определенными характеристиками и способного поставить их в срок.

Антимонопольщики возбудили дело в отношении МУП «Челябинский автобусный транспорт» по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Согласно части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции, при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.