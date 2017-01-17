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13:19 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Нацбанке объяснили падение гривны

В Нацбанке рассказали, почему спрос на валюту продолжает превышать предложение.

Источник: Telegraf.com.ua

Спрос на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке Украины продолжает превышать предложение под действием ситуативных и сезонных факторов. Об этом говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия относительно ситуации на валютном рынке.

По его словам, сегодня, 17 января, предложение валюты ограничено прежде всего в связи с совпадением вчера, 16 января, выходного дня в честь Дня Мартина Лютера Кинга в США и рабочего дня в Украине. Соответственно, как отметил Чурий, отсутствие поступлений валютной выручки на счета украинских банков вчера повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня. В то же время, как отмечается в комментарии, остаются актуальными такие факторы, как сезонный спад деловой активности и рост гривневой ликвидности компаний-экспортеров, получивших в декабре возмещение НДС на 16 млрд грн.

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«Учитывая действие определенных факторов, Национальный банк продолжает сохранять присутствие на межбанковском валютном рынке. С начала текущего года чистая продажа валюты Нацбанком в ходе аукционов составила 108,8 млн долл. США», — отметил Чурий.

Он напомнил, что регулятор расширил перечень инструментов на межбанковском рынке, в том числе на прошлой неделе вышел на рынок с интервенцией на сумму до 10 млн долл. США в форме запроса наилучшего курса, которая подтвердила свою эффективность.

Как сообщали ранее, сегодня, 17 января, для поддержки курса гривны НБУ объявил аукцион по продаже валюты объемом порядка 100 миллионов долларов. Национальная валюта продолжает обесцениваться с середины декабря 2016 года. 16 января котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,7/27,8 гривны/доллар, а курсы наличного рынка приблизились к отметке 30 гривен/доллар.

Нацбанк объяснил повышенную волатильность обменного курса гривны на межбанковском валютном рынке снижением предложения валюты в результате традиционного для первых месяцев года сезонного спада деловой активности. Исторический минимум курса украинской гривны по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривен/доллар.

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