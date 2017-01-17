В Нацбанке объяснили падение гривны

Спрос на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке Украины продолжает превышать предложение под действием ситуативных и сезонных факторов. Об этом говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия относительно ситуации на валютном рынке.

По его словам, сегодня, 17 января, предложение валюты ограничено прежде всего в связи с совпадением вчера, 16 января, выходного дня в честь Дня Мартина Лютера Кинга в США и рабочего дня в Украине. Соответственно, как отметил Чурий, отсутствие поступлений валютной выручки на счета украинских банков вчера повлияло на объем обязательной продажи валютных поступлений сегодня. В то же время, как отмечается в комментарии, остаются актуальными такие факторы, как сезонный спад деловой активности и рост гривневой ликвидности компаний-экспортеров, получивших в декабре возмещение НДС на 16 млрд грн.