Опасные БАДы выявлены в Казахстане

В Казахстане зафиксировано обнаружение вредоносных БАДов, предназначенных для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Комитет по защите прав потребителей установил факт рекламы таких веществ. В число этих продуктов вошли:

1) Бальзам «Мадерия с Лицетином»; 2) «Алкостопин Форте»; 3) «Литомасло «Мужская сила»; 4) Сироп «Дианормин Ультра»; 5) Капли для глаз при глаукоме и катаракте, усталости глаз «ITONE/Айтон»; 6) Капсулы «Кардицепс»; 7) «СаганДали»; 8) «АртроСила».