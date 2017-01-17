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13:13 (мск), источник: 365info.kz

Опасные БАДы выявлены в Казахстане

Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК по итогам мониторинга СМИ и интернет-ресурсов установил факт осуществления рекламы опасных БАДов.

Источник: 365info.kz

В Казахстане зафиксировано обнаружение вредоносных БАДов, предназначенных для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Комитет по защите прав потребителей установил факт рекламы таких веществ. В число этих продуктов вошли:

1) Бальзам «Мадерия с Лицетином»; 2) «Алкостопин Форте»; 3) «Литомасло «Мужская сила»; 4) Сироп «Дианормин Ультра»; 5) Капли для глаз при глаукоме и катаракте, усталости глаз «ITONE/Айтон»; 6) Капсулы «Кардицепс»; 7) «СаганДали»; 8) «АртроСила».

Реклама вышеуказанных БАДов выявлена в Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях и публикуется в нескольких региональных и республиканских газетах. Комитет настоятельно рекомендует не приобретать данные БАДы, так как они могут оказать пагубное влияние на организм человека.

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