К 2030 году новосибирцы получат 68 детсадов и 41 школу

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев заявил, что на период действия Генплана с 2017 по 2030 запланировано три этапа реализации программы: первый этап — с 2017 по 2020 год, второй — с 2021 по 2025 год, третий — с 2026 по 2030 год.

В рамках программы планируется построить и реконструировать 68 детских садов, 41 школу, 96 объектов здравоохранения, 34 спортивных объекта и 17 объектов культуры.

Также планируется реконструировать часть уже построенных социально значимых объектов.

«Прогнозный объем финансирования составляет 176 млрд 323 млн 661 тыс. 85 рублей. Необходимо отметить, что это ориентировочный объем средств, который требуется на реализацию программы. Финансироваться она будет с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней. Также планируется привлечение внебюджетных средств», — отметил сообщил Алексей Кондратьев.