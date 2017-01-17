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13:20 (мск), источник: РИАЦ

Свалку на юге Волгограда готовят к ликвидации

В ближайшие два года с территории свалки в Кировском районе на действующие полигоны вывезут полтора миллиона кубометров отходов.

Источник: РИАЦ

На ликвидацию свалки площадью 38 гектаров будет направлено порядка 800 миллионов рублей.

Как пояснили в региональном комитете природных ресурсов и экологии, объект включен в перечень мероприятий национального проекта «Чистая страна».

Закрытый полигон, возраст которого более 50 лет, расположен на территории промышленной зоны Кировского района. Десятилетиями здесь складировались отходы производства в виде опилок и стружечной массы с мебельной фабрики. Старая свалка часто дымится, и продукты горения загрязняют воздух.

Знаменательно, что рекультивация свалки в Кировском районе начинается в Год экологии. Это не единственный экологический проект, намеченный в регионе на этот год.

В настоящее время в Волгоградской области осуществляется масштабная программа, которая предусматривает возведение шести современных мусорных полигонов. Три из них — в Камышине, Волжском и Урюпинске — уже построены и эксплуатируются.

В стадии проектирования и строительства находятся площадки в Михайловском, Палласовском и Калачевском районах. Благодаря этому ликвидируются старые свалки. Так, в Урюпинском районе, с прошлого года полным ходом идут работы по рекультивации огромного мусорного участка, который не отвечал современным экологическим и природоохранным требованиям. Сегодня место загородной свалки приводится в порядок.

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