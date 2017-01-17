Правительство определило размер надбавок сельхозпроизводителям
Правительство утвердило размеры надбавок юрлицам в 2017 году за сельхозпродукцию.
Правительство утвердило размеры надбавок юрлицам в 2017 году за сельхозпродукцию.
Согласно постановлению Совета министров от 13 января 2017 года № 29 «О выплатах на единицу реализованной и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции», в 2017 году прямые выплаты на единицу реализованной сельскохозяйственной продукции в виде субсидий предоставляются из средств местных бюджетов.
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Выплачиваться надбавки будут юрлицам и их обособленным подразделениям, занимающимся производством сельхозпродукции. При этом субсидии для юрлиц, которые занимаются этим в неблагоприятных для производства сельхозпродукции районах, увеличиваются на 1−10%, исходя из объемов бюджетного финансирования, предусмотренных на выплату надбавок в 2017 году.
Облисполкомам поручено принять меры по реализации постановления.
Постановление вступит в силу после его официального опубликования. При этом установленные документом размеры надбавок будут действовать с 1 января 2017 года.