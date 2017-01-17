Запасов воды в Крыму хватит на отопительный и курортный сезоны — Вайль

«Запаса воды, который уже есть, достаточно для прохождения 2017 года. Плюс к тому, что мы имеем сегодня, есть запасы воды в снеге в горах, которые обеспечивают большие притоки. Мы ждем большой паводок после установления плюсовой температуры. Сегодня мы имеем запас воды, который 100% дает нам возможность пройти отопительный сезон и по восточному региону, и по всем другим», — рассказал Вайль.

Он также отметил, что в восточном регионе на насосных станциях еще летом прошлого года установили дополнительные насосы, которые при минимальных объемах позволяли брать воду из Северо-Крымского канала. Кроме того, для обеспечения жителей восточной части полуострова использовали воду из Просторненского и Нежинского водозаборов.

Председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль

«Мы пользовались водой из Просторненского и Нежинского водозабора в объеме порядка 60−62 тыс кубометров воды в сутки при потреблении населенными пунктами восточного региона порядка 120−130 тыс кубометров. Были установлены дополнительные насосы, которые позволяли отбор воды из Северо-Крымского канала при минимальных объемах воды. Это дало возможность пройти пик, ноябрь-декабрь, когда были полностью остановлены водохранилища (Белогорское и Тайганское — ред.), которые обеспечивают водой восточный регион Крыма», — констатировал глава ведомства.

Кроме того, он прогнозирует, что в этом году запасов воды хватит и для того, чтобы без проблем провести курортный сезон. В частности, водохранилища ЮБК в настоящее время наполнены на 70−80%.

«Площадь водозабора водохранилищ, которые были построены на Южнобережье, находится в самых снежных местах, там проблемы нет. У нас всю жизнь была проблема по Алуште, это Изобильненское и Кутузовское водохранилища. На сегодняшний день те объемы воды, которые там находятся, позволяют гарантировать 100% жителям и гостям Крыма годичный запас воды. Судя по тем данным, которые мы имеем о запасах воды в снеге, мы ожидаем паводок, он должен нам дать приток в наши водохранилища достаточного количества воды для того, чтобы мы провели следующий курортный сезон. Насколько этот паводок будет обильным, будет ясно в середине апреля», — уточнил Вайль.