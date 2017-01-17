Контракт на ремонт борта номер один оценивается в 80 млн рублей

Стоимость контракта на ремонт борта номер один специального летного отряда (СЛО) «Россия», получившего вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла и повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора, оценивается в 80 млн рублей.

Тендер на проведение ремонтных работ размещен на сайте госзакупок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ремонт Ил-96 не является нештатной ситуацией.