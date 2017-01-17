Контракт на ремонт борта номер один оценивается в 80 млн рублей
Самолет президента России нуждается в ремонте
Самолет президента России нуждается в ремонте
Стоимость контракта на ремонт борта номер один специального летного отряда (СЛО) «Россия», получившего вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла и повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора, оценивается в 80 млн рублей.
Тендер на проведение ремонтных работ размещен на сайте госзакупок.
Сейчас осуществляется техническое обслуживание президентского лайнера Ил-96, который, по словам экспертов, мог получить вмятины на земле
Вы знаете, что самолеты, которые использует специальный летный отряд, которыми пользуется глава государства, естественно, подвержены особому контролю, где завышены требования по резервированию, по проверкам и так далее. Вот все эти процедуры выполняются.
В сентябре прошлого года Владимир Путин именно на этом лайнере летал на саммит G-20 в Китай, а в октябре — на встречу «нормандской четверки» в Берлин, пишут Дни. Ру.
Напомним, как заявил «Известиям»