В Омской области незаконно повысили плату за холодную воду

Во время проверки прокуратура Крутинского района обнаружила, что местное ООО «Жилищно-коммунальный сервис» незаконно установило повышающий коэффициент за холодное водоснабжение. В августе 2016 года директор предприятия утвердил приказ, в котором этот коэффициент составлял 1,5. Прокуратура назвала приказ незаконным: в 2016 году повышающий коэффициент должен быть равен 1,4.

Прокурор Крутинского района Александр Лобищев опротестовал этот документ. Как сообщает прокуратура Омской области, администрация «Жилищно-коммунального сервиса» уменьшила коэффициент до 1,4 и пересчитала потребителям плату.