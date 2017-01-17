В Омской области незаконно повысили плату за холодную воду
Директор коммунального предприятия установил нормативы для расчёта выше положенного.
Директор коммунального предприятия установил нормативы для расчёта выше положенного.
Во время проверки прокуратура Крутинского района обнаружила, что местное ООО «Жилищно-коммунальный сервис» незаконно установило повышающий коэффициент за холодное водоснабжение. В августе 2016 года директор предприятия утвердил приказ, в котором этот коэффициент составлял 1,5. Прокуратура назвала приказ незаконным: в 2016 году повышающий коэффициент должен быть равен 1,4.
Прокурор Крутинского района Александр Лобищев опротестовал этот документ. Как сообщает прокуратура Омской области, администрация «Жилищно-коммунального сервиса» уменьшила коэффициент до 1,4 и пересчитала потребителям плату.