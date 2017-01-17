В Омской области помощникам депутатов Заксобрания будут платить по 60 тысяч

Сегодня, 17 января на комитете по собственности в Заксобрании депутаты приняли проекты областных законов, по которым планируется распределить представительские расходы и траты на помощников депутатов.

Напомним, что речь идет об увеличении оплаты труда помощникам парламентариев. С 1 февраля 2017 года эта сумма увеличится на 30 процентов за счет сокращения зарплат депутатов на постоянной основе.

Как рассказал порталу Om1.ru председатель комитета по собственности Степан Бонковский, если раньше помощники получали в общей сложности 35 тысяч, то теперь эта сумма достигла 60 тысяч рублей ежемесячно.