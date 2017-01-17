В Омской области помощникам депутатов Заксобрания будут платить по 60 тысяч
На представительские расходы парламентарии получат по 30 тысяч.
На представительские расходы парламентарии получат по 30 тысяч.
Сегодня, 17 января на комитете по собственности в Заксобрании депутаты приняли проекты областных законов, по которым планируется распределить представительские расходы и траты на помощников депутатов.
Напомним, что речь идет об увеличении оплаты труда помощникам парламентариев. С 1 февраля 2017 года эта сумма увеличится на 30 процентов за счет сокращения зарплат депутатов на постоянной основе.
Как рассказал порталу Om1.ru председатель комитета по собственности Степан Бонковский, если раньше помощники получали в общей сложности 35 тысяч, то теперь эта сумма достигла 60 тысяч рублей ежемесячно.
Степан Бонковский, председатель комитета по собственности Заксобрания Омской области:
— Парламентарии будут получать по 60 тысяч в месяц на помощников с 1 февраля. По закону депутат может иметь до пяти помощников на оплачиваемой основе, так что это не такие уж большие средства.
Что касается закона о представительских расходов, то депутаты приняли проект закона о ежемесячных выплатах в 30 тысяч. При этом, согласно представлению прокуратуры Омской области, теперь депутаты обязаны будут отчитываться о своих тратах.
Степан Бонковский:
— Есть регламентируемый список представительских расходов: транспорт, аренда помещения, канцелярия, всего 11 пунктов. Также введена форма строгой отчетности за эти траты. Считаю, это хорошая, правильная форма отчетности. Ни у кого из депутатов Заксобрания новый порядок не вызвал возмущения.
Напомним, что губернатор Виктор Назаров подписал указ об отчетности депутатов Заксобрания в конце декабря. Проекты двух законов, о представительских расходах и зарплатах помощников, вступят в силу с 1 февраля 2017 года.