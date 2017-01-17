Омский перевозчик выиграл спор с мэрией за маршрут 47Н

Еще в середине декабря 2016 года УФАС предписал чиновникам отменить конкурс на перевозки по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам из-за ряда нарушений.

Однако и повторный конкурс не прошел гладко — департамент разыгрывал маршруты, на которые другим предпринимателям ранее были выданы транспортные карты. В реестре значился и перевозчик, подавший жалобу, который работал на маршруте 47Н «ул. Гашека — ул. 21-я Амурская». Его полномочия действовали с 30 марта 2016 по 31 марта 2019 года.

Антимонопольщики признали заявление предпринимателя и сообщили, что департамент обязан теперь исключить маршрут 47Н из конкурсной документации.

Отметим, Куцев ранее обращался и арбитражный суд Омской области. Он требовал признать, что дептранспорта незаконно отменил его маршрут, однако в итоге отказался от иска.