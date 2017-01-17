Угрозы разлива воды и переполненности водохранилищ в Крыму нет — глава Госкомводхоза

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем ведомства и МЧС, и добавил, что в случае потенциальной опасности от лишней воды будут избавляться.

«В зависимости от количества таяния снегов и воды, которая будет проходить в паводковый период, зависят те или иные зоны подтопления. Все они у нас вынесены на карту, мы плотно в этом отношении работаем с МЧС. Все водохранилища Республики Крым обладают аварийными сбросами, поэтому угроза в районе водохранилищ, которые наполняются сегодня паводковыми водами, полностью отсутствует. Самое главное — все время вести мониторинг и производить санитарные попуски с водохранилищ для того, чтобы, в первую очередь, не повредить гидротехнические сооружения, а также чтобы не создавалась угроза подтопления», — пояснил он.

По его данным, на сегодняшний день все водохранилища Республики могут принять более 120 млн кубометров воды. Что касается вопроса, переполнятся ли водохранилища и придется ли специалистам сбрасывать воду, глава Госкомводхоза подчеркнул, что «судя по запасу воды, который есть, такого опасения нет».