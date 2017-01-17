В Гомельской области обнаружили 5,6 тысяч неиспользуемых объектов недвижимости

Итоги работы по обследованию и выявлению во всех населенных пунктах области имущества были рассмотрены на областном совещании, посвященном теме эффективного использования имущества всех форм собственности, сообщила пресс-служба Госкомимущества.

В совещании принял участие председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, а также руководители комитетов и управлений Гомельского облисполкома, председатели городских и районных исполкомов, представители фонд «Гомельоблимущество».

Эффективное использование недвижимости должно способствовать развитию малого и среднего бизнеса и трудоустройства граждан, наведению порядка на земле и повышению привлекательности региона, а также увеличению пахотных земель, — было подчеркнуто на совещании.

Рабочими группами в составе сотрудников горрайисполкомов, фонда «Гомельоблимущество» и Советов депутатов в ходе обследования было посещено 2308 населенных пунктов области. Каждый выявленный объект поставлен на контроль, руководители комитетов и управлений Гомельского облисполкома, руководители органов местной исполнительной власти будут регулярно отчитываться о проделанной работе по его вовлечению в хозоборот.