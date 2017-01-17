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16:09 (мск), источник: Ежедневник.by

В Гомельской области обнаружили 5,6 тысяч неиспользуемых объектов недвижимости

В Гомельской области выявлено 5636 неиспользуемых объектов недвижимости. Таков результат обследования эффективности использования недвижимого имущества, в том числе жилищного фонда, всех форм собственности, завершившегося в регионе.

Источник: Ежедневник.by

Итоги работы по обследованию и выявлению во всех населенных пунктах области имущества были рассмотрены на областном совещании, посвященном теме эффективного использования имущества всех форм собственности, сообщила пресс-служба Госкомимущества.

В совещании принял участие председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, а также руководители комитетов и управлений Гомельского облисполкома, председатели городских и районных исполкомов, представители фонд «Гомельоблимущество».

Эффективное использование недвижимости должно способствовать развитию малого и среднего бизнеса и трудоустройства граждан, наведению порядка на земле и повышению привлекательности региона, а также увеличению пахотных земель, — было подчеркнуто на совещании.

Рабочими группами в составе сотрудников горрайисполкомов, фонда «Гомельоблимущество» и Советов депутатов в ходе обследования было посещено 2308 населенных пунктов области. Каждый выявленный объект поставлен на контроль, руководители комитетов и управлений Гомельского облисполкома, руководители органов местной исполнительной власти будут регулярно отчитываться о проделанной работе по его вовлечению в хозоборот.

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