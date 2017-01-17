Севастопольский аэропорт Бельбек станет филиалом Симферопольского аэропорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Севастопольский аэропорт Бельбек по решению федерального центра станет филиалом аэропорта Симферополь. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил генеральный директор АНО «Дирекция по управлению Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко.

«Аэропорт Бельбек был внесен как объект в ФЦП в виде государственно-частного партнерства. Но инвестора найти не удалось. Поэтому правительство РФ приняло решение о том, что Бельбек станет филиалом симферопольского аэропорта», — сказал Никитченко, не исключив вероятность того, что с развитием экономики Крымского полуострова Севастополь все же получит собственный аэропорт.

По словам Никитченко, это решение было принято после 1 ноября 2016 года.

Сейчас аэропорт Бельбек, расположенный на северо-западе Севастополя, обслуживает самолеты Воздушно-космических сил РФ. Предполагалось, что за счет финансирования в рамках ФЦП и частных инвестиций здесь будет создана инфраструктура гражданского аэропорта Севастополя. Одновременно рассматривался вопрос о том, что Бельбек может стать филиалом аэропорта «Симферополь».

Окончательное решение этого вопроса было отложено федеральным центром до ноября 2016 года, когда правительство Севастополя должно было представить частного инвестора, который займется развитием инфраструктуры аэропорта. Как ранее сообщил ТАСС, власти Севастополя рассматривали в качестве такого инвестора компанию «Интеграл».