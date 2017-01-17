Севастопольский аэропорт Бельбек станет филиалом Симферопольского аэропорта
Сейчас аэропорт Бельбек, расположенный на
Сейчас аэропорт Бельбек, расположенный на
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Севастопольский аэропорт Бельбек по решению федерального центра станет филиалом аэропорта Симферополь. Об этом во вторник на
«Аэропорт Бельбек был внесен как объект в ФЦП в виде
По словам Никитченко, это решение было принято после 1 ноября 2016 года.
Сейчас аэропорт Бельбек, расположенный на
Окончательное решение этого вопроса было отложено федеральным центром до ноября 2016 года, когда правительство Севастополя должно было представить частного инвестора, который займется развитием инфраструктуры аэропорта. Как ранее сообщил ТАСС, власти Севастополя рассматривали в качестве такого инвестора компанию «Интеграл».