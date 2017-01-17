Смольный изменил внешний облик строящегося моста у острова Серный

Правительство Петербурга внесло изменения в архитектурный вид строящегося моста через Малую Неву в районе острова Серный, передает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Смольный решил уменьшить высоту пилонов моста. Согласно откорректированному проекту, высота пилона будет составлять 44 метра. Кроме того, изменениям подверглись рисунок связей, схема пролета и система вант.

Серный мост строят в Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. Мост длиной 1 километр пройдет от Уральской улицы до Ждановской набережной. Переправа будет иметь 6 полос движения, тротуар и велосипедную дорожку.