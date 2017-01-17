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15:00 (мск), источник: NewsKo

Власти Перми рассмотрят вопрос выдачи льготных проездных иногородним студентам

К концу текущей недели все виды общественного транспорта Перми должны быть оборудованы валидаторами для считывания информации с льготных электронных проездных документов. Об этом «Новому компаньону» сообщил начальник городского департамента дорог и транспорта Илья Денисов.

«Сейчас идёт так называемый переходный период, — рассказал чиновник. — В январе все автобусы будут оборудованы валидаторами и подключены к единой системе. Пока заключаются договоры между перевозчиками и компанией, буквально за неделю, я думаю, все перевозчики будут подключены к новой системе. И уже с 1 февраля мы будем принимать данные от перевозчиков только в электронном виде».

Напомним, с конца декабря школьникам, студентам стали продавать новый единый проездной документ в виде пластиковой карты, по которой они могут совершить 90 поездок в месяц. Однако пока владельцы проездных недоумевают: в транспорте отсутствуют устройства по считыванию информации с проездного.

Кроме того, возможности воспользоваться электронным проездным лишились иногородние студенты, которых, по данным Ильи Денисова, в Перми проживает от 5 до 15 тыс. человек.

«Чтобы приобрести льготный электронный проездной документ им необходимо будет получить временную пермскую прописку, — сообщил начальник департамента дорог и транспорта. — Но в любом случае после оценки первого этапа внедрения электронных проездных мы будем вместе с депутатами принимать какое-то решение, чтобы иногородние студенты по заверенным ректоратом спискам могли также приобретать льготные проездные документы».

Подводить итоги первого этапа внедрения единых электронных проездных планируется через два-три месяца.

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