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14:39 (мск), источник: ТАСС

Севастопольский участок трассы «Таврида» может подорожать втрое

Сейчас в ФЦП на этот участок, который пока находится на этапе проектирования, заложено 5 млрд руб.

Источник: Reuters

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Стоимость севастопольского участка федеральной трассы «Таврида» может увеличится втрое. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор АНО «Дирекция по управлению Федеральной целевой программой «Социально- экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко.

«Севастопольской участок федеральной трассы “Таврида” — самый сложный из всех участков, трасса до конца не определена. Сейчас этап проектирования, очень тяжелая геология. Подразумевается строительство нескольких мостов, путепроводов и развязок. Пока в ФЦП мы имеем 5 млрд руб., но, по предварительным неофициальным оценкам, которые мы слышим от проектировщиков, речь может идти об удорожании примерно в три раза», — сказал Никитченко, уточнив, что на стоимость трассы также повлияет возможное подорожание стройматериалов.

По его мнению, в данной ситуации речь может идти либо о перераспределении средств внутри ФЦП, что маловероятно, либо об увеличении финансирования.

Федеральная трасса «Таврида», которая строится по ФЦП, должна стать важным инфраструктурным объектом Крымского полуострова. Она соединит Керченский мост с Севастополем и Симферополем. Строительство севастопольского участка трассы длиной 13 км должно начаться в 2017 году.

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